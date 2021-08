W sobotę zespół Warty grał od pierwszej minuty z pięcioma nowymi graczami w składzie. Szósty piłkarz sprowadzony w letniej przerwie pojawił się po przerwie. Najwięcej zmian jest w formacji obronnej, gdzie ostał się tylko Radosław Śledzicki. Na inaugurację z powodu drobnych urazów nie mogli pomóc gospodarzom Radosław Mikołajczak i wracający ze Stilonu Piotr Majerczyk.

Od tego sezonu widzimy już też Pawła Posmyka trenera, a nie napastnika, łowcę bramek. Jak spał przed meczem z Gacią, którą w poprzednim sezonie pokonaliśmy u siebie 1:0, a na wyjeździe 3:1?

– Mam już tyle lat, że nie ma miejsca na wielki stres. Zrobiliśmy wszystko, aby jak najlepiej się przygotować i zgrać ten zespół. Resztę rozstrzygną piłkarze na boisku – mówił Posmyk przed pierwszym gwizdkiem.

Sobota, 7 sierpnia 2021 r. Piłkarska trzecia liga: Warta Gorzów - Foto Higiena Gać 0:1 (0:1) FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Szybko zamieniło się w straconego gola jego ostrzeżenie kierowane do zawodników podczas jednego z pierwszych sparingów. – Nie wolno popełniać takich prostych błędów, bo w III lidze coś takiego może nam załatwić mecz! – krzyczał. W 11. minucie poszła jedna z nielicznych akcji na bramkę Warty. Filip Szczypkowski zagrał dokładnie w naszym polu karnym do Pawła Bujakiewicza, a ten strzelił złotą bramkę na wagę trzech punktów.

– Foto Higiena sportowo spadła, ale ostatecznie gra dalej w III lidze, bo czwartoligowcy zrezygnowali z awansu – opowiadał asystent Szczypkowski. – Powstał w Gaci praktycznie nowy zespół, a naszym marzeniem jest walczyć o punkty w każdym meczu. W Gorzowie mieliśmy się nieco cofnąć i szukać swojej okazji. Taka nadarzyła się bardzo szybko. Usłyszeliśmy też od trenera [Waldemara Tęsiorowskiego, byłego znakomitego piłkarza Śląska Wrocław], że ten, co dokładnie poda w akcji meczu, jest ważniejszy od strzelca bramki. Także w tym zwycięstwie mnie właśnie przypadła ta rola. Bardzo się cieszę, bo Warta też miała swoje okazje.

Czemu to nie wpadło? Do przerwy łapaliśmy się za głowy z pięć razy. Piękne uderzenie z rzutu wolnego nowego lewego obrońcy Marcina Wawrzyniaka końcami palców fantastycznie wybił na róg Robert Poźniak, zdecydowanie bohater Gaci. Prawie za każdym razem przytomnie interweniował, a przy strzale Pawła Krauza uratował go słupek. Przez kwadrans nie schodziliśmy z połowy Foto Higieny, a jednak strat nie udało się odrobić.

– Taka jest właśnie piłka. Możesz opowiadać o zaangażowaniu, które widzieliśmy w Warcie, o ładnych akcjach, a po jednym golu trzy punkty wyjeżdżają z Gorzowa – strasznie żałował Posmyk.

Druga połowa już w wykonaniu gospodarzy była dużo gorsza. Ustały nasze szaleństwa po lewej stronie, gdzie wcześniej pokazywali się Wawrzyniak i Adam Nowak, zgaśliśmy w ofensywie jako drużyna.

– Najpierw byliśmy nieskuteczni, a potem niepotrzebnie dopasowaliśmy się do poziomu rywala i w ten sposób zaczynamy od przykrej, nieplanowanej porażki. Zbieramy się i koniecznie szukamy punktów już za chwilę, bo znów gramy na swoim boisku – podsumował Damian Szałas, kapitan Warty, który też w sobotę w pierwszej połowie miał okazję bramkową, ale jego strzał głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego był minimalnie niecelny.

Na prośbę rywali kolejny mecz warciarze też zagrają u siebie. W piątek 13 sierpnia o godz. 17 podejmą Polonię Bytom. To rywal znacznie groźniejszy od Foto Higieny. W poprzednim sezonie w trzeciej grupie był gorszy jedynie od Ruchu Chorzów, który wywalczył awans do II ligi.

WARTA GORZÓW – FOTO HIGIENA GAĆ 0:1 (0:1)

BRAMKA: Bujakiewicz (11.).

WARTA: Lech – Jachno (67. Kasprzak), Siwiński, Śledzicki, Wawrzyniak – Nowakowski, Nahrebecki, Midzio, Szałas, Nowak (63. Marchel) – Krauz.

WYNIKI Z 1. KOLEJKI

WARTA GORZÓW – Foto Higiena Gać 0:1, Odra Wodzisław – Piast Żmigród 1:1, LKS Goczałkowice-Zdrój – Ślęza Wrocław 1:1, Carina Gubin – MKS Kluczbork 1:1, Karkonosze Jelenia Góra – Gwarek Tarnowskie Góry 1:2, Stal Brzeg – Lechia Zielona Góra 2:1.