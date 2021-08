Plany przedłużenia trasy alternatywnej mają długą historię. Już 20 lat temu przymierzano się do budowy obejścia centrum miasta ulicami Jancarza, Składową, Spichrzową i dalej aż do mostu Lubuskiego. Częścią tych planów było wykonanie ul. Jancarza na odcinku do dworca PKP. Potem powracano do tematu dokończenia trasy, miasto przejmowało nawet działki przy ul. Teatralnej. Teraz plan przebudowy ul. Spichrzowej, czyli tak naprawdę powstanie zupełnie nowego odcinka drogi, jest realizowany.

Czytaj także: Za chwilę w Okólną od strony ronda Solidarności nie wjedziemy. Nareszcie naprawią bardzo zniszczoną ulicę W okolicach stacji kolejowej Gorzów Wielkopolski Wschód duży, dziki parking przy nasypie kolejowym został już zamknięty i tam rozpoczęły się pierwsze prace. Do przetargu zgłosiły się cztery firmy, a zamawiający wybrali spółkę Maldrobud z Myśliborza, który wykona drogę za 4 423 365 zł. Kierowcy muszą uważać na ograniczenia i zmiany organizacji ruchu. Wykonawca zajął część skrzyżowania ulic Spichrzowej i Hejmanowskiej, w związku z budową kanalizacji deszczowej. Ul. Hejmanowskiej w kierunku od Teatralnej do Spichrzowej jest drogą bez przejazdu. Zapewniony został jedynie dojazd do targowiska. Przejazd możliwy jest tylko ze Spichrzowej w Hejmanowskiej. Zaplanowano objazd: z ul. Teatralnej do Spichrzowej przez ul. Hejmanowskiej, Warszawską i Herberta. Sierpień 2021 r. Powstaje zupełnie nowy odcinek ul. Spichrzowej, która za kilka miesięcy wpadnie w ul. Teatralną FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP. Zamawiającymi są wspólnie miasto i gorzowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Czego oczekują? REKLAMA Główne zadanie to zbudowanie nowej drogi wraz z sygnalizacją świetlną. Do tego potrzebne są: rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania terenu pozostających w kolizji z projektowanym przedsięwzięciem, wycinka drzew i krzewów, wykonanie przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej. Powstanie nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie, a w ramach prac zleconych przez PWiK - remont istniejącej sieci wodociągowej metodą bezwykopową wraz z wymianą istniejących przyłączy w granicach pasa drogowego, przy zapewnieniu ciągłości dostawy wody. W okolicy drogi powstanie m.in. kilkadziesiąt miejsc parkingowych.