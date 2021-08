Pierwszy etap przebudowy ul. Okólnej to odcinek od strony ronda Solidarności, w okolicach ulic Pomorskiej i Podmiejskiej, do połowy drogi wewnętrznej ul. Poniatowskiego, prowadzącej do budynków nr 4-7.

- Odcinek ten zostanie całkowicie wyłączony z ruchu - przekazał Rafał Krajczyński, miejski inżynier ruchu. - Dojazd do ulic Bema, Poniatowskiego możliwy będzie od strony zachodniej, przez pozostałą część ulicy Okólnej lub ulice Zamenhofa i Teresy Klimek.

Na ten remont mieszkańcy os. Dolinki czekali od dawna, bo ta ulica jest naprawdę bardzo zniszczona.