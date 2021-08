Wielka zmiana na ławce trenerskiej. Trochę nieoczekiwanie zszedł na nią z boiska nasz najlepszy strzelec w sezonie 2020/21 Paweł Posmyk. Stało się to wtedy, gdy nagle do Pruszkowa odszedł Mariusz Misiura.

- To jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie, ale nie boję się go podjąć - mówił już trener Posmyk. - Myślę, że w czasie przygotowań scementowaliśmy się jako zespół, w wielu momentach fajnie reagowaliśmy na wydarzenia na boisku. Do tego zostawiamy serducho i nie zatrzymujemy się. Bez tego w piłce nożnej, w rywalizacji sportowej, niewiele się zdziała.