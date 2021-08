Natalia Kaczmarek pochodzi z Górzysk koło Drezdenka, a pierwsze kroki w lekkoatletyce stawiała w ALKS AJP Gorzów. Na początku 2017 r. zamieniła ALKS AJP na AZS AWF Wrocław i przez kolejne sezony doszła do poziomu, który prezentują najlepsze zawodniczki w Polsce, biegające 400 metrów. Tę elitarną grupę prowadzi trener Aleksander Matusiński, stąd „Aniołki Matusińskiego".

W Tokio panie przeszły już do historii, tworząc w połowie złotą sztafetę mieszaną 4 x 400 metrów. Ta konkurencja jest rozgrywana na igrzyskach pierwszy raz w historii. Pierwsze złoto trafiło do Polski. Iga Baumgart-Witan i Małgorzata Hołub-Kowalik pobiegły w biegu eliminacyjnym, a Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Ersetic we wspaniałym finale. Wszystkie odebrały najcenniejsze krążki. Te, co biegły w finale, stanęły na podium, a pozostałe otrzymały medale w wiosce olimpijskiej. Słuchając Mazurka Dąbrowskiego, nikt nie ukrywał łez.