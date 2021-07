W piątkowym wielkim finale Bartosz Zmarzlik stoczył niesamowity, zwycięski pojedynek z Maciejem Janowskim. Dzisiaj faworyt wrocławian odpadł w półfinale. Oglądał z końca stawki wspaniały bój Artioma Łaguty ze Zmarzlikiem. Gorzowski żużlowiec, budując prędkość po zewnętrznej, w końcu wyjechał na pierwsze miejsce.

Na finał Zmarzlik wybrał trzeci pole i zaraz po starcie też wypuścił się pod bandę, ale ponownie z przodu znalazł się Rosjanin Łaguta.

- Tym razem popełniałem błędy i przez to traciłem prędkość - opowiadał uśmiechnięty zawodnik Stali przed kamerami Canal+. - Mówiłem sobie: Bartek musisz coś zrobić inaczej. W końcu zdecydowałem, że na ostatnim łuku zjadę do samego krawężnika, usiądę na błotniku i dzida do przodu. Udało się! To były dwa dni we Wrocławiu jak marzenie. Czułem duże wsparcie kibiców, choć przecież przyjechałem tu z Gorzowa. Bardzo za to dziękuję. Pamiętajcie, najważniejsze żeby Polak był na czele.