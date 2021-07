- To była dla mnie katastrofa. Dobrze wystartowałem, była szybkość i prowadzenie w finale, a tu widzisz czerwone światło. Być może cała robota na nic - zdradził Bartosz Zmarzlik, jakie myśli nim targały, gdy pierwsza odsłona dzisiejszego wielkiego finału we Wrocławiu została przerwana.

Co się stało? Maciej Janowski podjechał pod Rosjanina Emila Sajfutdinowa i spowodował jego upadek. Wykluczony został... Sajfutdinow. - Ale cyrk, to są jaja, duży niesmak - nawet komentatorzy Canal+, którzy wspierają Polaków, tym razem zgodnie przyznali, że ta decyzja była skandaliczna.

W powtórce Janowski kolejny raz dzisiejszego wieczoru ruszał się przed startem, ale w tegorocznym cyklu Grand Prix to niestety norma. Wcześniej, w półfinale, sędzia ratował też skórę Sajfutdinowa, niesłusznie wykluczając Duńczyka Leona Madsena. Arbiter Craig Ackroyd zdecydowanie nie był dzisiaj w najwyższej formie.

Powtórka finału dostarczyła olbrzymich emocji. To z pewnością był jeden z najlepszych wyścigów w historii Grand Prix. Wygrywał Zmarzlik, potem na chwilę, na prowadzenie wysunął się Janowski, ale obrońca tytułu mistrzowskiego, po walce na łokcie, wrócił na czoło.

Piątek, 30 lipca 2021 r. Najlepsi żużlowcy turnieju Grand Prix we Wrocławiu: 1. Bartosz Zmarzlik, 2. Maciej Janowski, 3. Artiom Łaguta Fot. FIM Speedway Grand Prix

- Było ostro - śmiał się Zmarzlik. - Wyszliśmy poza ramy normalnego ścigania na żużlu. To wszystko dla was, kibice. Tor we Wrocławiu, na którym zostałem bardzo dobrze przyjęty, za co dziękuję, pozwala na widowiskową jazdę.

REKLAMA

Po falstarcie w Pradze, gdzie nie było żadnego wielkiego finału żużlowca Stali Gorzów i rywale w klasyfikacji przejściowej nieco mu uciekli, Zmarzlik wykonał ze swoim teamem dużą pracę z motocyklami, aby znów być bardzo szybkim. Dzisiaj od początku był jednym z najlepszych zawodników zmagań.

Z różnym skutkiem rywalizowali w tym turnieju dwaj inni zawodnicy z gorzowskiej drużyny - Słowak Martin Vaculik i Duńczyk Anders Thomsen. Obaj jednak wygrywali wyścigi i zapisali niezłe punkty na swoim koncie.

Kolejny odcinek walki o żużlowego mistrza świata, ponownie we Wrocławiu, już w sobotę, 31 lipca o godz. 19. Oby z lepszym sędziowaniem i ściganiem ze znacznie większą ilością mijanek. W piątkowy wieczór tego zdecydowanie zabrakło. Szczęście, że chociaż wielki finał był naprawdę wyjątkowy.

REKLAMA

Pod tym linkiem możecie zobaczyć jak wyglądał piątkowy, wielki finał we Wrocławiu.

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 3. TURNIEJU GRAND PRIX 2021 WE WROCŁAWIU:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 20 pkt,

2. Maciej Janowski (Polska) - 18 pkt,

3. Artiom Łaguta (Rosja) - 16 pkt,

4. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 14 pkt,

5. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 12 pkt,

6. Leon Madsen (Dania) - 11 pkt,

7. Martin Vaculik (Słowacja) - 10 pkt,

8. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 9 pkt,

9. Anders Thomsen (Dania) - 8 pkt, 10. Max Fricke (Australia) - 7 pkt, 11. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 6 pkt, 12. Jason Doyle (Australia) - 5 pkt, 13. Matej Zagar (Słowenia) - 4 pkt, 14. Gleb Czugunow (Polska) - 3 pkt, 15. Oliver Berntzon (Szwecja) - 2 pkt, 16. Krzysztof Kasprzak (Polska) - 1 pkt, 17. Tobiasz Musielak (Polska) - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. Zmarzlik, 2. Janowski, 3. A. Łaguta, 4. Sajfutdinow (u/w)

półfinały

21. wyścig: 1. Janowski, 2. Sajfutdinow, 3. Madsen (w), 4. Lambert (t)

22. wyścig: 1. A. Łaguta, 2. Zmarzlik, 3. Lindgren, 4. Vaculik

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. Madsen 14 (3,3,3,2,3), 2. A. Łaguta 13 (3,3,2,2,3), 3. Zmarzlik 13 (3,2,3,3,2), 4. Lambert 11 (3,3,1,3,1), 5. Vaculik 10 (0,3,3,1,3), 6. Sajfutdinow 10 (1,1,3,3,2), 7. Janowski 9 (2,1,2,3,1), 8. Lindgren 8 (2,0,2,2,2), 9. Thomsen 7 (1,2,1,0,3), 10. Fricke 6 (0,2,0,2,2), 11. Woffinden 5 (2,0,1,1,1), 12, Doyle 5 (1,1,2,1,0), 13. Zagar 4 (2,1,1,0,0), 14. Czugunow 4 (1,2,0,1,0), 15. Berntzon 1 (0,0,0,0,1), 16. Kasprzak 0 (t,0,0,d,0), 17. Musielak 0 (0).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2021 (PO 3. TURNIEJACH):

1. Janowski - 56 pkt,

2. A. Łaguta - 48 pkt,

3. Sajfutdinow – 46 pkt,

4. Zmarzlik – 43 pkt,

5. Lindgren – 42 pkt,

6. Woffinden – 30 pkt,

7. Madsen – 28 pkt, 8. Vaculik - 28 pkt, 9. Fricke - 22 pkt, 10. Doyle - 21 pkt, 11. Thomsen - 20 pkt, 12. Lambert - 18 pkt, 13. Zagar – 15 pkt, 14. Kvech - 7 pkt, 15. Kasprzak - 6 pkt, 16. Berntzon - 5 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2021: