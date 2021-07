Kornelia Lesiewicz z gorzowskiego klubu na igrzyskach w Japonii była brana pod uwagę do rywalizacji sztafety mieszanej 4 x 400 metrów oraz kobiecej sztafety 4 x 400 metrów. Na razie trener postawił na inne zawodniczki i to był znakomity wybór. Lesiewicz dopingowała naszą sztafetę mieszaną z trybun stadionu w Tokio.

Lekkoatletyczna sztafeta mieszana to młoda konkurencja, debiutująca na olimpijskiej arenie. Polska ekipa ruszała do Japonii z nadzieją, że powalczy o podium i na razie to potwierdza.