„W dniach 17-19 czerwca 2016 r. odbył się w Łodzi XXII Ogólnopolski Finał Czwartków Lekkoatletycznych, w którym uczestniczyła 14-osobowa ekipa szkół gorzowskich" - na taką informację natrafiliśmy na stronie Gorzowa. „Złoty medal: Kornelia Lesiewicz - AZS AWF (trener Sebastian Papuga) - uczennica Społecznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Edukacyjnego i Gimnazjum - I miejsce w biegu na 300 m - 41,38 s - rekord Polski w kategorii wiekowej rocznik 2003".

Na dołączonym zdjęciu grupa biegających dzieciaków z Gorzowa. Druga z prawej Kornelia Lesiewicz.

- Robiąc nabór do szkoły sportowej, staramy się oglądać różne zmagania młodych zawodników i Kornelię wypatrzyłem na biegach przełajowych - opowiadał trener Sebastian Papuga, który jest z gorzowianką od jej początków, aż do wylotu na pierwsze w życiu igrzyska olimpijskie. - Dalej wszystko potoczyło się bardzo szybko. Kornelia, przy wielkim wsparciu rodziców, których pomoc w jej rozwoju jest nieoceniona, na początek pobiła właśnie rekord kraju Czwartków Lekkoatletycznych.

Ostatni rok jest dla Kornelii Lesiewicz po prostu niesamowity. Rekord życiowy, złoty medal, zwycięstwo w mistrzostwach Europy U20, brąz halowych mistrzostw Europy seniorów, drugie miejsce na nieoficjalnych mistrzostwach świata sztafet... Wszystkie wiadomości o gorzowskiej lekkoatletce przynosiły coś pozytywnego z naprawdę prestiżowych stadionów. Jakie to było ekscytujące, gdy bez naciągania, tak szybko trafiła do grupy „Aniołków Matusińskiego", czyli elitarnego grona polskich biegaczek, walczących na 400 m.

- Jak byłam młodsza, oglądałam, jak dziewczyny odnoszą wielkie sukcesy, potem je na różnych imprezach poznawałam osobiście, a wreszcie miałam z nimi wystartować - mówiła Lesiewicz. - Uczę się rywalizacji na najwyższym poziomie w tempie ekspresowym, ciągle nabieram doświadczenia w dorosłym bieganiu 400 m. Tokio? To jest po prostu coś wspaniałego. Każdy sportowiec marzy o starcie na igrzyskach. Nie mogłam uwierzyć, że nagle ta największa impreza pojawiła się tak blisko mnie.

Tuż przed wylotem do Japonii Lesiewicz świetnie wywiązywała się z roli faworytki, bo w kategorii U20 została mistrzynią Polski i mistrzynią Europy. Po tej ostatniej imprezie czekało na nią miejsce w samolocie do Tokio.

Lesiewicz może wystartować już w pierwszym dniu zmagań lekkoatletycznych w Japonii. To jest tak jak z jej błyskawicznie rozwijającą się, zaskakującą karierą. Jeśli ma być wśród najlepszych, to od razu. Widzimy ją na oficjalnej stronie igrzysk, w prowizorycznym składzie sztafety mieszanej Polski. Oczywiście oficjalne zestawienia poznamy tuż przed biegiem.

- Nieustannie dziękuję trenerowi kadry za wielkie zaufanie, którym obdarzył tak młodą dziewczynę. Postaram się odwdzięczyć najwyższą formą w Tokio, bo właśnie szykowaliśmy z trenerem Papugą najlepsze bieganie na ten start. Liczę, że znajdę się w sztafecie mieszanej, czy sztafecie kobiecej 4 x 400 m, ale to, co się aktualnie dzieje i tak jest po prostu niesamowite. Chłonę każdą chwilę z „Aniołkami", bo to jest coś wspaniałego. Zapamiętam z Tokio każdy moment, bo te doświadczenia będą bezcenne. Moim marzeniem na ten sezon było złoto na mistrzostwach Europy U20 i udało się je złapać, ogromnie mnie ucieszyło. Zaraz potem dziewczyna z gorzowskiego pierwszego ogólniaka wsiada do samolotu na igrzyska. Nie chce się wierzyć - zakończyła Kornelia Lesiewicz.

MOŻLIWE STARTY KORNELII LESIEWICZ NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKIO: