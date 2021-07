Złe wieści dla stalowców napłynęły w środowy wieczór z Gdańska, gdzie był rozgrywany półfinał Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par Klubowych. Najlepszy junior z Gorzowa Wiktor Jasiński, który już potrafił zapunktować w ekstraklasie, prowadził z 15-latkiem Oskarem Paluchem na 5:1. Na jednym z łuków Paluch popełnił jednak błąd, postawiło jego motocykl. Jasiński w akcji ratunkowej ominął kolegę ze Stali, ale sam groźnie upadł.

- Uderzył obojczykiem w tor i niestety go uszkodził - powiedział ojciec Oskara Piotr Paluch, który prowadzi gorzowską młodzież żużlową.

Szczęście w nieszczęściu, że drużyna Stali ma jeszcze chwilę czasu do startu fazy play-off, gdzie jest nadzieja na wystawienie najsilniejszej formacji juniorskiej. Wiemy, że obojczyki żużlowców są scalane bardzo szybko. Możliwe, że Jasiński z meczów ligowych opuści tylko najbliższy, ten „na szczycie" ze Spartą Wrocław.

Czekamy także na powrót Kamila Nowackiego, który leczy się od połowy czerwca.

- Co dalej z Kamilem, dowiemy się w połowie sierpnia - stwierdził Stanisław Chomski, trener pierwszej drużyny Stali. - Legendy, które się pojawiają, choćby o niedowładzie ręki u zawodnika, na pewno nie budują morale tego chłopaka. Apeluję, więcej spokoju wokół Kamila, więcej dobrych słów, a wynik przyjdzie sam.

Dziś już wiemy, że wypożyczenie Mateusza Bartkowiaka do Grudziądza to był zły pomysł, ale każdy jest mądry po szkodzie. Nie możemy się też doprosić o mądrzejszy regulamin w Polsce, który premiowałby kluby lepiej szkolące. Stal ma swoich wychowanków po różnych drużynach. Nie mogła ich trzymać na siłę u siebie, bo młody zawodnik przede wszystkim musi jeździć. Sama teraz jest zmuszona postawić na juniorów, którzy o wyścigach w PGE Ekstralidze w ogóle nie powinni jeszcze myśleć.

Do Kamila Pytlewskiego dołączy w niedzielę 16-letni debiutant Oliwier Ralcewicz, który w marcu w Lesznie pozytywnie przeszedł egzamin na certyfikat "Ż" na dorosłej pięćsetce.

- Przykro było słuchać znawców żużla, hejtujących młodych zawodników - przyznał trener Chomski. - A oni przecież w tak trudnym momencie ratują nam skórę. Regulamin nie jest najszczęśliwszy. W przypadku kontuzji zmusił nas do takich ruchów. Młody żużlowiec nie będzie się rozwijał bez odpowiedniej polityki startowej. Dlatego Mateusz Bartkowiak trafił do Grudziądza, a Alan Szczotka do Gdańska. Wszystko po to, aby mogli wrócić do Stali silniejsi.

W niedzielę po gorzowskiej stronie wszystko spadnie zatem na barki seniorów. Fantastyczna czwórka - Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen - nie będzie mogła się pomylić, jeśli mamy się zrewanżować Sparcie za porażkę 38:52 w pierwszej rundzie we Wrocławiu.

- Po dwudniowym maratonie w Grand Prix we Wrocławiu [piątek, 30 lipca i sobota, 31 lipca, godz. 19] przyjeżdża do nas główny kandydat do złota, z bardzo mocnymi liderami. My też mamy swoje atuty, ale jak widać, również większe niż się spodziewaliśmy problemy. Faktycznie, w tym momencie nasi seniorzy już nie mogą się pomylić. Szykuje się bardzo fajny mecz, w którym na pewno się postawimy - zakończył Stanisław Chomski.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - BETARD SPARTA WROCŁAW

Niedziela, 1 sierpnia, godz. 19.15. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

SPARTA: 1. Tai Woffinden, 2. Gleb Czugunow, 3. Artiom Łaguta, 4. Daniel Bewley, 5. Maciej Janowski, 6. Przemysław Liszka, 7. Michał Curzytek, 8. Mateusz Panicz.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Oliwier Ralcewicz, 15. Kamil Pytlewski.

WYNIKI I PROGRAM 13. KOLEJKI:

poniedziałek, 26 lipca

Motor Lublin - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 56:33 (bonus dla Motoru)

niedziela, 1 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 8 sierpnia

godz. 19.15, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń

1. Betard Sparta Wrocław 12 24 +145

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 12 23 +65

3. Motor Lublin 13 23 +50

4. Fogo Unia Leszno 12 17 +46

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 12 14 +8

6. eWinner Apator Toruń 12 7 -48

7. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 12 6 -102

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 13 5 -164

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 14. KOLEJKI:

piątek, 20 sierpnia

Eleven Sports eWinner Apator Toruń - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 22 sierpnia

nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa

nSport+ Fogo Unia Leszno - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.