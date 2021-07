10 ZDJĘĆ Piątek, 23 lipca 2021 r. Mecz 12. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FALUBAZ ZIELONA GÓRA 48:42 (FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.)





Zobacz zdjęcia (10)

15-letni Oskar Paluch do złotego medalu Młodzieżowego Pucharu Europy w klasie 250 cc właśnie dorzucił zwycięstwo w finale młodzieżowych mistrzostw świata w tej samej kategorii wiekowej. Te sukcesy niczego nie gwarantują w dorosłym żużlu, na pewno jednak sygnalizują: uwaga, to jest duży talent. Do składu Stali Gorzów na ekstraklasę Paluch junior będzie mógł wskoczyć dopiero za rok.