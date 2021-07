To była ciekawa sobota w Gorzowie, bo na stadionie przy Olimpijskiej w samo południe mieliśmy przegląd wojsk w obu naszych drużynach seniorskich. Trzecioligowa Warta na głównej płycie podejmowała Spójnię Stargard, a stilonowcy na bocznym boisku skutecznie powalczyli z rywalem z Ośna Lubuskiego.

Goście narzekali na luki w składzie i wąską kadrę na sobotnim sparingu, ale trzy strzelone bramki i zero z tyłu zawsze mają swoją wartość.

– Naszą postawę w obronie i w przechodzeniu do akcji ofensywnych zdecydowanie oceniam na duży plus – mówił Karol Gliwiński, trener Stilonu. – Dla mnie też jest ważne, że piłkarze, którzy zagrali przeciwko Spójni, powinni już zostać z nami na sezon ligowy, z którym ruszamy za dwa tygodnie.

Wygląda na to, że w niebiesko-białej koszulce zobaczymy w pojedynkach o stawkę młodego piłkarza, który przyleciał do Polski z USA i tu szuka sportowego szczęścia. Napastnik wcześniej był testowany w młodzieżowej drużynie jednego z klubów Ekstraklasy, potem sam zgłosił się do Stilonu. W sobotę strzelił bardzo ładną bramkę, po fajnej akcji całego zespołu.

Sobota, 24 lipca 2021 r. Piłkarski mecz towarzyski: Stilon Prosupport Gorzów - Spójnia Ośno Lubuskie 3:0 (1:0) FOT. IRENEUSZ KLIMCZAK / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

W akcji zobaczyliśmy również po gorzowskiej stronie dwóch Japończyków, którzy już grali w klubach z naszego regionu, a także doświadczonego Krzysztofa Grzybowskiego (wcześniej Czarni Browar Witnica, Kasztelania Santok). 35-latek jednocześnie będzie pomagał stilonowskiej akademii.

W środę i sobotę ekipę Stilonu czekają jeszcze dwie gry kontrolne z czwartoligowcami z województwa zachodniopomorskiego. Nasi piłkarze zagrają na wyjeździe z Dębem Dębno i u siebie z Hutnikiem Szczecin.

PROGRAM 1. KOLEJKI LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI W SEZONIE 2021/22:

7–8 sierpnia