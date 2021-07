O tym, że przed nami lubuskie derby z jednym faworytem, przekonaliśmy się już jakiś czas temu, gdy telewizja pierwszy raz od lat mecz Stal - Falubaz przesunęła z niedzielnego wieczoru, gdzie pokazywane są hity kolejki, na piątek. Aktualnie gorzowianie są wiceliderem PGE Ekstraligi, w ostatnich trzech kolejkach będą walczyć o wygranie fazy zasadniczej. Ekipa z Zielonej Góry drży o swój los. Ma na koncie zaledwie 6 pkt i cały czas nie wiadomo, czy utrzyma się w PGE Ekstralidze. Do tej pory na wyjazdach Falubaz tylko raz zremisował. Kto wie jednak, czy ten remis w Grudziądzu właśnie nie będzie na wagę pozostania w żużlowej elicie.

Stal w pierwszej rundzie zwyciężyła w Zielonej Górze 50:40. Stąd nie ma sensu przed rewanżem zaklinać rzeczywistości i budować jakiegoś wielkiego napięcia. Liczymy na dobre ściganie, bo o to przede wszystkim chodzi w żużlu i czekamy, że żółto-niebiescy znakomicie wywiążą się z roli faworytów.

Derbowy mecz już w piątek, a trener Stanisław Chomski spokojnie wybiera pomidory na gorzowskim ryneczku „Przy Jerzego". W ten sposób Stal promuje swojego partnera - Gorzowski Rynek Hurtowy. - Przynajmniej raz w tygodniu robię tu zakupy. Mam tu dostawców, u których kupuję od lat i nigdy nie zawiodłem się - przyznał Chomski. Trener jest osobą rozpoznawalną, także przy jabłkach i ogórkach nie brakuje żużlowych rozmów. - Sprzedający dzielą się ze mną swoimi opiniami na temat żużla i żużlowców. Cenię je sobie, bo czasami są bardzo trafne i pomagają w mojej pracy.

W piątkowym spotkaniu nasz szkoleniowiec nadal nie będzie mógł wystawić kontuzjowanego juniora Kamila Nowackiego. W Falubazie zabraknie młodzieżowca Fabiana Ragusa, który ostatnio doznał kontuzji nadgarstka. Najpewniej zastąpi go Jakub Osyczka. W formacji U24 gości zobaczymy Damiana Pawliczaka, bo lepiej spisuje się na wyjazdach, a Mateusz Tonder trafi na rezerwę. U nas pewne miejsce w składzie ma od kilku spotkań Rafał Karczmarz.

- Nastawiamy się na mocne otwarcie w piątkowy wieczór i stąd nasze właśnie takie ustawienie par - powiedział trener Chomski. - Wiemy, jakie jest aktualne miejsce obu zespołów w tabeli, ale nie sądzę, że Falubaz przyjedzie do nas jedynie odjechać sparing przed następnym meczem na swoim torze z Unią Leszno. W Zielonej Górze ciągle widzimy zawodników, którzy potrafią się ścigać na żużlu, lubią gorzowski stadion. Z pewnością pomyślą sobie, że to derby, a więc trzeba dać z siebie jak najwięcej. Zapowiada się dobre widowisko. Osobiście liczę, że my też pokażemy wszystkie swoje największe atuty, dzięki którym wygraliśmy już dużo ważnych spotkań ligowych w tym sezonie, choćby ten ostatni w Częstochowie, gdzie to nie nas ustawiano w roli faworyta.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - MARWIS.PL FALUBAZ ZIELONA GÓRA

Piątek, 23 lipca, godz. 20.30. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports.

FALUBAZ: 1. Max Fricke, 2. Piotr Protasiewicz, 3. Damian Pawliczak, 4. Matej Zagar, 5. Patryk Dudek, 6. Jakub Osyczka, 7. Nile Tufft, 8. Mateusz Tonder.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Rafał Karczmarz, 11. Martin Vaculik, 12. Anders Thomsen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Pytlewski.

PROGRAM 12. KOLEJKI:

piątek, 23 lipca

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 25 lipca

godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ eWinner Apator Toruń - Motor Lublin

1. Betard Sparta Wrocław 11 21 +139

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 11 20 +59

3. Motor Lublin 11 17 +25

4. Fogo Unia Leszno 11 14 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 14 +14

6. eWinner Apator Toruń 11 7 -46

7. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 11 6 -96

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 11 5 -119

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze.

PROGRAM 13. KOLEJKI:

poniedziałek, 26 lipca

godz. 20.30 Eleven Sports Motor Lublin - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

niedziela, 1 sierpnia

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

godz. 19.15, nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

niedziela, 8 sierpnia

godz. 19.15, Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń

PROGRAM 14. KOLEJKI:

piątek, 20 sierpnia

Eleven Sports eWinner Apator Toruń - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 22 sierpnia

nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa

nSport+ Fogo Unia Leszno - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.