Za stilonowcami już nowe otwarcie, bo w sezonie 2021/22 w lubuskiej czwartej lidze poprowadzi ich trener Karol Gliwiński, którego wciąż z boiska będzie wspierał Łukasz Maliszewski.

- Zaczęliśmy przygotowania z naprawdę sporą grupą zawodników, a więc najpierw trzeba było się im przyjrzeć - opowiadał Gliwiński. - Mieliśmy egzotycznych gości [na testach było dwóch piłkarzy z USA i Japonii], ale przede wszystkim z naszego regionu. Oczywiście główną siłą napędową będą gracze ze stilonowskiej akademii, których od kilku sezonów widzimy w składzie drużyny.

Lipiec 2021 r. Piłkarze Stilonu Gorzów rozpoczęli przygotowania do sezonu 2021/22. W pierwszych meczach kontrolnych pokonali Osadnika Myślibórz 2:0 oraz Spartaka Deszczno 5:0 FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Pierwsze decyzje kadrowe to powrót obrońcy Tymoteusza Bonczka. 19-latek regularnie grywał w zespole Ilanki Rzepin. Zupełnie nową postacią będzie 23-letni Michał Fernezy. Napastnik strzelił ostatnio 14 goli dla Piasta Iłowa, będzie również trenerem w akademii. Rok temu zdobył zwycięską bramką dla swojej byłej drużyny przy Olimpijskiej. Za chwilę przekonamy się, czy lepiej mieć go po swojej stronie.

W bramce Stilon mocniej postawi na Gabriela Łodeja, zostają Wojciech Kurlapski, Patryk Nidecki czy Filip Łaźniowski.

W pierwszych sparingach z rywalami klasy okręgowej na listę strzelców wpisywali się m.in. Łukasz Maliszewski, 16-latek Patryk Bednarczyk i wspomniany wyżej Fernezy. - To było dobre otwarcie, dwa razy na zero z tyłu - podsumował trener Gliwiński. - Teraz przed nami wybory kadrowe i praca aż do ligi.

Niebiesko-biali mają jeszcze w planach gry towarzyskie ze Spójnią Ośno Lubuskie czy Dębem Dębno.

Ligę zaczniemy 7 sierpnia od wyjazdu do beniaminka z dużymi aspiracjami - Budowlanych Murzynowo. Stilonowców czeka więc naprawdę mocne otwarcie. Tydzień później przy Olimpijskiej gorzowianie zmierzą się z Koroną Kożuchów.

SKŁAD LUBUSKIEJ CZWARTEJ LIGI W SEZONIE 2021/22: