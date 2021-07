Ostatecznie zmagania na Markecie w Pradze trwały trzy dni. Piątkowe zawody udało się rozegrać bez przeszkód, za to sobotni turniej po 11 wyścigach trzeba było przerwać, bo deszcz lał już zbyt mocno. Od nowa pojechaliśmy w niedzielę.

Zakładaliśmy, że kapitan Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik, po mękach w piątek i kolejnych testach w ostatecznie niezaliczonych zawodach, wyciągnie tyle wniosków, że w kolejnych wyścigach będzie już szybki. I to się dzisiaj potwierdziło.

Zmarzlik w fazie zasadniczej uzbierał 13 pkt. Tyle samo co Rosjanin Artiom Łaguta. Tylko rywal dojechał do finału i tam zwyciężył, a nasz żużlowiec znów skończył rywalizację na półfinale, choć przecież jako pierwszy wybierał pole startowe. Niestety szybko spadł na trzecie miejsce, a pogoń za Szwedem Fredrikiem Lindgrenem była nieudana.

- Niestety błąd w półfinale dużo mnie kosztował - przyznał Zmarzlik przed kamerami Canal+ Sport. - Start wygrałem, a potem odsunęło mnie od krawężnika, to był decydujący moment tego wyścigu. Żałuję, bo jeździło mi się dzisiaj naprawdę dobrze. Szybko wyjeżdżałem spod taśmy, zbierałem punkty po trasie. Moja pomyłka w tym najważniejszym momencie. Te zawody to już historia i patrzę z moim teamem do przodu. Walczymy dalej.

REKLAMA

W wielkim finale A. Łaguta pokonał Macieja Janowskiego i Lindgrena. W klasyfikacji przejściowej Janowski jest na czele, a A. Łaguta drugi. Zmarzlik traci do lidera 15 pkt. Co ciekawe, bardzo podobną sytuację mieliśmy rok temu, po dwóch turniejach otwarcia GP 2020. Wtedy Janowski też miał 38 pkt, a A. Łaguta - 32. Zmarzlik również znajdował się na piątej pozycji, choć z mniejszą stratą. Zgromadził 27 pkt. Jest jednak ważna różnica. Wtedy byliśmy po dwóch turniejach we Wrocławiu, gdzie zawodnicy Sparty czują się wyśmienicie. Teraz Zmarzlik, po niezbyt okazałych zdobyczach w Pradze, jeśli znów chce powalczyć o podium, musi liderów i aktualnych faworytów do złota z całą siłą zaatakować 30 i 31 lipca na ich ziemi.

Lepiej w niedzielę spisali się pozostali zawodnicy Stali Gorzów. Tym razem Słowak Martin Vaculik i Duńczyk Anders Thomsen przebili się do półfinałów, gdzie zajęli ostatnie miejsca. Thomsen znów zaliczył groźny wypadek. Ponownie ucierpiała jego ręka, poturbowana już w piątek. Na pewno będzie potrzebna rehabilitacja.

Żegnamy rundy w Czechach, przede wszystkim widząc bardzo marną frekwencję na trybunach. Nawet żużlowe zmagania o mistrza świata tym razem w Pradze mało kogo interesowały. Z pewnością zupełnie inaczej będzie we Wrocławiu, co nie jest żadnym zaskoczeniem. Polacy od lat są tymi, którzy głównie zapełniają widownię podczas cyklu GP.

REKLAMA

KLASYFIKACJA PUNKTOWA 2. TURNIEJU GRAND PRIX 2021 W PRADZE (CZECHY):

1. Artiom Łaguta (Rosja) - 20 pkt,

2. Maciej Janowski (Polska) - 18 pkt,

3. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 16 pkt,

4. Emil Sajfutdinow (Rosja) - 14 pkt,

5. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 12 pkt,

6. Jason Doyle (Australia) - 11 pkt,

7. Martin Vaculik (Słowacja) - 10 pkt,

8. Anders Thomsen (Dania) - 9 pkt,

9. Tai Woffinden (Wielka Brytania) - 8 pkt, 10. Leon Madsen (Dania) - 7 pkt, 11. Max Fricke (Australia) - 6 pkt, 12. Matej Zagar (Słowenia) - 5 pkt, 13. Krzysztof Kasprzak (Polska) - 4 pkt, 14. Jan Kvech (Czechy) - 3 pkt, 15. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 2 pkt, 16. Oliver Berntzon (Szwecja) - 1 pkt, 17. Petr Chlupac (Czechy) - 0 pkt.

PRZEBIEG TURNIEJU:

finał

23. wyścig: 1. A. Łaguta, 2. Janowski, 3. Lindgren, 4. Sajfutdinow

półfinały

21. wyścig: 1. Janowski, 2. A. Łaguta, 3. Doyle, 4. Thomsen

22. wyścig: 1. Sajfutdinow, 2. Lindgren, 3. Zmarzlik, 4. Vaculik

faza podstawowa (20 wyścigów)

1. A. Łaguta 13 (3,3,1,3,3), 2. Zmarzlik 13 (2,3,3,2,3), 3. Sajfutdinow 11 (2,3,2,3,1), 4. Janowski 10 (3,3,0,1,3), 5. Vaculik 10 (3,0,2,3,2), 6. Doyle 10 (3,1,3,2,1), 7. Thomsen 8 (d,2,3,3,u), 8. Lindgren 8 (2,0,2,2,2), 9. Woffinden 7 (0,2,1,1,3), 10. Madsen 7 (2,t,3,1,1), 11. Fricke 6 (1,2,1,0,2), 12. Zagar 5 (1,1,0,1,2), 13. Kasprzak 4 (1,2,0,0,1), 14. Kvech 3 (0,1,2,0,0), 15. Lambert 3 (1,1,1,0,0), 16. Berntzon 2 (0,0,0,2,0), 17. Chlupac 0 (0).

KLASYFIKACJA PRZEJŚCIOWA GP 2021 (PO 2. TURNIEJACH):

1. Janowski - 38 pkt,

2. A. Łaguta - 32 pkt,

3. Sajfutdinow – 32 pkt,

4. Lindgren – 30 pkt,

5. Woffinden – 24 pkt,

6. Zmarzlik – 23 pkt,

7. Vaculik - 18 pkt, 8. Madsen – 17 pkt, 9. Doyle - 16 pkt, 10. Fricke - 15 pkt, 11. Thomsen - 12 pkt, 12. Zagar – 11 pkt, 13. Lambert - 9 pkt, 14. Kvech - 7 pkt, 15. Kasprzak - 5 pkt, 16. Berntzon - 3 pkt.

KOLEJNE TERMINY GRAND PRIX 2021: