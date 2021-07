„Legenda lubuskiej piłki, Paweł Posmyk, za sterami Warty Gorzów. Nasze pierwsze przetarcie przed sezonem 2021/22." - tak zapowiadali tę grę gospodarze. Lechia też występuje w trzeciej grupie. Z woj. lubuskiego zobaczymy jeszcze w tych rozgrywkach beniaminka - Carinę Gubin.

Warciarze, którzy w tygodniu, w pierwszym meczu towarzyskim pokonali w Różankach Kluczevię Stargard 2:1, wystawili dziś w Zielonej Górze dwie jedenastki. W ostatnich godzinach oficjalnie do składu na rundę jesienną zostali potwierdzeni, boczny obrońca Marcin Wawrzyniak (poprzednio Flota Świnoujście), zostaje także w Gorzowie 20-latek Kamil Szulc. - Mam nadzieję, że od poniedziałku zaczniemy już pracować w prawie kompletnym i potwierdzonym składzie na ligę - zakładał trener Posmyk.

Z Lechią zremisowaliśmy 2:2. Ozdobą pojedynku było przepiękne uderzenie Martinsa Ekwueme na 1:0 dla zielonogórzan. Dla Warty jedna z bramek padła po strzale samobójczym, a drugą zdobył wspomniany wyżej Szulc. Gorzowianie w drugiej części mieli też okazje, aby ten mecz wygrać.

W piątek, 23 lipca zagramy z Pogonią II w Szczecinie. Znamy już także nasz rozkład jazdy w lidze. Trochę na terminarz poczekaliśmy, a było to związane z zamieszaniem wokół ostatecznego składu trzeciej grupy. Wszystko przez Ruch Zdzieszowice, który rozgromił rywali w opolskiej czwartej lidze i zrezygnował z awansu z powodów organizacyjnych. Długo trwały przepychanki, kto ma go zastąpić. Ostatecznie utrzymała się Foto Higiena Gać. To właśnie tę ekipę Warta podejmie w 1. kolejce, zaplanowanej na 7 sierpnia.

Pierwszy wyjazd gorzowian najtrudniejszy z możliwych, bo Polonia Bytom ostatnie zmagania skończyła na drugim miejscu. Dalej mecze z beniaminkiem Odrą Wodzisław (dom), Miedzią II Legnica (wyjazd), Piastem Żmigród (dom). Kibicom szczególnie polecamy zaplanować sobie termin 4 września. Wtedy do Gorzowa przyjedzie LKS Goczałkowice-Zdrój, z którym podpisał kontrakt Łukasz Piszczek.

Pełen terminarz znajdziecie pod tym linkiem. Od najbliższego sezonu pieczę nad trzecioligowcami objął Polski Związek Piłki Nożnej. Wcześniej rozgrywki organizowały związki wojewódzkie.

