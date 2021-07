Fani żużla, szczególnie ci z Gorzowa, zadają sobie pytanie: czy lider Stali Bartosz Zmarzlik napisze jeszcze jedną, wyjątkową historię? W całej historii indywidualnych mistrzostw świata seniorów tylko Nowozelandczyk Ivan Mauger w latach 1968, 1969 i 1970 zabierał złoto trzy razy z rzędu.

Od 1995 r., a więc już w erze Grand Prix, czyli kilku lub kilkunastu turniejów wyłaniających mistrza, nikt nie triumfował przez trzy lata z rzędu. Czy dokona tego 26-letni Bartosz Zmarzlik, mistrz świata z 2019 i 2020 r.?

To byłaby wielka sprawa i epokowe wydarzenie, jeśli chodzi o światowy oraz polski żużel.

Zajrzeliśmy do typów bukmacherskich. Według nich najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa znów jest Zmarzlik, ale zaraz za nim widzimy innego Polaka - Macieja Janowskiego. W czołówce mieliby się też znaleźć Duńczyk Leon Madsen, Brytyjczyk Tai Woffinden oraz Rosjanin Artiom Łaguta. Najmniejsze szanse na złoto mają według bukmacherów, trzeci z Polaków w cyklu Krzysztof Kasprzak, a także debiutant, Szwed Oliver Berntzon.

REKLAMA

Wyścig zaczyna się w piątek i sobotę na torze w Pradze w Czechach, którą Zmarzlik rok temu pięknie odczarował, w znakomitym stylu wygrał oba turnieje, choć wcześniej na Markecie mu się nie wiodło. Utorował sobie w ten sposób drogę do drugiego złota w karierze z rzędu. Teraz trzeba w dużej części to powtórzyć, abyśmy mogli mówić o mocnym wejściu obrońcy tytułu w cykl GP 2021.

Na koniec przypominamy wypowiedź Zmarzlika po niedzielnym finale indywidualnych mistrzostw Polski, gdzie żużlowiec Stali Gorzów po raz pierwszy w karierze zajął pierwsze miejsce: - Teraz już nic nie muszę. Zarówno w mistrzostwach Polski, bo mam złoty medal, jak i w Grand Prix. To oczywiście nie znaczy, że nie marzę o dalszym wygrywaniu. Przede wszystkim jednak mogę cieszyć się jazdą na żużlu, ściganiem z najlepszymi. Jak zwykle na końcu zobaczymy, gdzie starania moje i całego teamu nas zaprowadzą. Żużel zrobił się dzisiaj tak wyrównany i nieprzewidywalny, że właściwie co zawody trzeba ciężko pracować, szukając szybkości w motocyklu, jak najlepszych ustawień. Wracam do w końcu szczęśliwej dla mnie Pragi. Mam nadzieję, że znów uda mi się tutaj nieźle pościgać. Trzymajcie za mnie kciuki.

AKTUALNE TERMINY CYKLU GRAND PRIX 2021:

16 lipca - GP Czech, Praga,

17 lipca - GP Czech, Praga,

30 lipca - GP Polski, Wrocław,

31 lipca - GP Polski, Wrocław,

6 sierpnia - GP Polski, Lublin,

7 sierpnia - GP Polski, Lublin,

14 sierpnia – GP Szwecji, Malilla,

28 sierpnia - GP Rosji, Togliatti,

11 września - GP Danii, Vojens,

1 października - GP Polski, Toruń,

2 października – GP Polski, Toruń.

PEŁNA LISTA STARTOWA GRAND PRIX 2021 (według rankingu):

REKLAMA

1. Bartosz Zmarzlik (Polska, numer na plastronie 95), 2. Tai Woffinden (Wielka Brytania, 108), 3. Fredrik Lindgren (Szwecja, 66), 4. Maciej Janowski (Polska, 71), 5. Leon Madsen (Dania, 30), 6. Jason Doyle (Australia, 69), 7. Artiom Łaguta (Rosja, 222), 8. Emil Sajfutdinow (Rosja, 89), 9. Martin Vaculik (Słowacja, 54), 10. Max Fricke (Australia, 46), 11. Matej Zagar (Słowenia, 55), 12. Anders Thomsen (Dania, 105), 13. Oliver Berntzon (Szwecja, 93), 14. Krzysztof Kasprzak (Polska, 187), 15. Robert Lambert (Wielka Brytania, 505). REZERWOWI: 1. Aleksandr Łoktajew (Ukraina), 2. Jaimon Lidsey (Australia), 3. Dominik Kubera (Polska), 4. Oleg Michajłow (Łotwa), 5. Daniel Bewley (Wielka Brytania), 6. Lukas Fienhage (Niemcy), 7. Jan Kvech (Czechy).

KOŃCOWA KLASYFIKACJA GP 2020:

1. Bartosz Zmarzlik - 133 pkt,

2. Tai Woffinden - 117+3 pkt,

3. Fredrik Lindgren - 117+2 pkt,

4. Maciej Janowski - 107 pkt,

5. Leon Madsen - 89 pkt,

6. Jason Doyle - 87 pkt,

7. Artiom Łaguta - 84 pkt, 8. Emil Sajfutdinow - 81 pkt, 9. Martin Vaculik - 78 pkt, 10. Max Fricke - 64 pkt, 11. Matej Zagar - 46 pkt, 12. Patryk Dudek - 39 pkt, 13. Niels Kristian Iversen - 32 pkt, 14. Mikkel Michelsen - 32 pkt, 15. Antonio Lindback - 22 pkt.