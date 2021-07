Umowa na budowę kompleksu sportowego między ul. Krasińskiego, al. ks. Witolda Andrzejewskiego i ul. kard. Stefana Wyszyńskiego została podpisana w grudniu 2020 r. Wcześniej radni zgodzili się dołożyć do najniższej oferty złożonej w przetargu 4,5 mln zł, aby inwestycja mogła ruszyć z miejsca. Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska treningowego ma kosztować prawie 18 mln zł, a termin oddania do użytku to marzec 2022 r.

Za budowę jednego z najbardziej wyczekiwanych obiektów sportowych w Gorzowie odpowiada firma Tamex Obiekty Sportowe z Warszawy.

Tam, gdzie przez lata mieliśmy boisko, z którego korzystali piłkarze nożni, ma zostać zbudowana ośmiotorowa bieżnia lekkoatletyczna. Oczywiście również z nowymi trybunami, aby kibice mogli w komfortowych warunkach dopingować sportowców.

Będzie także rów z wodą do biegów z przeszkodami, dwukierunkowa dwuścieżkowa skocznia do skoku w dal i trójskoku, taka sama skocznia jednościeżkowa i dwie skocznie do skoku wzwyż. Stadion ma być też wyposażony w dwie dwukierunkowe skocznie do skoku o tyczce. Wewnątrz bieżni będą dwie rzutnie do rzutów oszczepem, dwie do pchnięcia kulą, a także rzutnia do rzutów dyskiem i młotem wraz z klatką.

Lipiec 2021 r. Widać już zarysy bieżni i boiska. Nowoczesny stadion lekkoatletyczny nabiera realnych kształtów FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Na boiskach (będą z naturalnej trawy) zainstalowany zostanie systemem zraszania i drenaż.

Natomiast obecne boisko piłkarsko-lekkoatletyczne ze 120-metrową bieżnią tartanową na prostej, również z rzutniami i skoczniami, będzie służyło do rozgrzewki zawodników.

