Łukasz Żok w półfinale rywalizacji na 200 metrów pobiegł najszybciej w karierze. Jego nowy rekord życiowy to 20,86 s. W finale sprinter ALKS AJP Gorzów ponownie złamał granicę 21 sekund, uzyskał czas 20,95 s, co dało mu siódmą pozycję. Do trzeciego na mecie Hiszpana Pola Retamala, Żok stracił 19 setnych sekundy. Zwyciężył Szwajcar William Reais - 20,47 s.

- Jestem dumny z Łukasza - komentował Tomasz Saska, trener klubowy. - Zdecydowanie pechowe rozstawienie półfinałów zdecydowało, że w finale biegał po pierwszym, niekorzystnym torze. To dopiero początek, a już mamy finał dużej imprezy. Szkoda, że to rozstawienie nie było trochę lepsze, bo myślę, że z innego toru znów mógł być rekord życiowy i medal.