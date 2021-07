- Jak jeżdżący w tych okolicach mieszkańcy widzą, droga przy Myśliborskiej jest już skończona. Miasto czeka jednak na pozwolenie instytucji nadzoru budowlanego - powiedział Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Termin zakończenia tej inwestycji był już przesuwany kilkakrotnie. Najpierw dwa pasy jezdni na Myśliborskiej w Gorzowie miały być gotowe w listopadzie 2020 r., potem ich oddanie zostało przesunięte na marzec obecnego roku. Nie udało się także ruszyć w maju. W końcu uda się w lipcu.

Przedsmak tego, jak za chwilę będziemy jeździć ul. Myśliborską, mamy już na zbudowanym wcześniej 600-metrowym odcinku od ronda Myśliborskiego do Europejskiego. Teraz trwają mocno zaawansowane prace związane z pozostałym fragmentem o długości ok. 2 km, aż do węzła S3. W okolicach wjazdu na drogę ekspresową dalej będziemy oglądać prace na ul. Szczecińskiej.

Lipiec 2021 r. Za chwilę wszystkie pasy na przebudowanej Myśliborskiej nareszcie powinny być dostępne dla kierowców FOT. RADOSŁAW ŁOGUSZ / GAZETA WYBORCZA GORZÓW WLKP.

Inwestycję za ok. 18 mln zł realizuje firma Budomex SA. Jeżdżąc w okolicach Myśliborskiej, jeszcze przez chwilę z ograniczeniami, widzimy, że droga wojewódzka jest rozbudowywana do drogi dwujezdniowej o czterech pasach ruchu (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Pojawiły się dwa ronda, a także oświetlona ścieżka pieszo-rowerowa, z której już korzystają mieszkańcy.