„Ja, reprezentant Polski na Igrzyska XXXII Olimpiady w Tokio, w imieniu wszystkich zawodników uroczyście ślubuję, że będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play oraz godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj" - te słowa na pierwszym ślubowaniu polskiej ekipy wypowiedziała znakomita tenisistka Iga Świątek.

W pierwszej grupie była także ekipa wioślarska. Zaraz potem ruszyła do Japonii. Biało-Czerwonych czeka 10-dniowe zgrupowanie w mieście Tome. Tam wioślarki i wioślarze będą trenowali do 19 lipca. Później przeniosą się do wioski olimpijskiej. Zawody wioślarskie na igrzyskach rozpoczną się 23 lipca, a zakończą 30 lipca.