Już minutę po północy 1 czerwca setki rowerzystów z całego kraju ruszyły do boju, nie tylko o puchar dla swojego miasta w ramach Rowerowej Stolicy Polski, lecz także o nagrody indywidualne. Trzeci raz z rzędu Puchar trafił do Nowej Soli i zgodnie z regulaminem pozostanie tam już na stałe. Drugie miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym, wywalczyła Biała Podlaska, trzecie - Puławy, czwarte - Gniezno, a piąte - Gorzów.

W 2021 r. do zabawy włączyły się 53 miasta. Akcja zgromadziła dwa razy większą liczbę uczestników, została podwojona liczba wykonanych treningów rowerowych i przejechanych kilometrów. Ideą rywalizacji jest przede wszystkim promowanie roweru jako zdrowego, ekologicznego i nowoczesnego środka transportu. Dzięki zabawie udało się ograniczyć ślad węglowy (czyli ograniczyć emisję dwutlenku węgla do środowiska) o blisko 257 ton.

Kilometry w ramach Rowerowej Stolicy Polski kręcono w 50 krajach na całym świecie: Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Indiach, Francji, we Włoszech, Austrii, Belgii, a nawet w Meksyku i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

W Gorzowie pamiątkowe statuetki w rywalizacji grupowej powędrują do Fajnych Rowerzystów, którzy wykręcili 57 800 km oraz do Faurecia Gorzów Bike Team, która była grupą najaktywniejszą. Statuetka dla najlepszej szkoły trafi do Zespołu Szkół Budowlanych.

Oficjalna klasyfikacja pań:

Mariola Krzywicka,

Jola Najdora,

Marlena Gutt,

Małgorzata Łaszczyńska,

Agata Prędkiewicz,

Małgośka Bobko,

Katarzyna Wiśniewska-Arcab,

Gośka Małgośka,

Aga Wit,

Sylwia Maciejkiewicz.

Oficjalna klasyfikacja panów:

Mirosław Łechtański,

Sebastian Kaczmarek-Dąbrowski,

Łukasz Sawicki,

Jarosław Głuchowski,

Waldemar Puchta,

Tadeusz Najdora,

Tomi R.,

Osoba Anonimowa,

Michał Kachel,

Ryszard Sawaryn.

Uroczyste wręczenie nagród i pucharów odbędzie się 31 lipca o godz. 18.30 na Starym Rynku, tuż przed koncertem Piotra Bukartyka, organizowanym w ramach Dobry Wieczór Gorzów.

Osoby, które wykręciły co najmniej 250 km mają szansę na otrzymanie pamiątkowego medalu. W tym celu są proszone o wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie https://www.rowerowygorzow.pl/medale-za-rywalizacje-w-rsp/