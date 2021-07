Włókniarz był na fali, przecież wcześniej wygrał w Gorzowie. Po ostatnich występach częstochowian już nie słyszeliśmy dyskusji, czy „Lwy" pojadą w fazie play-off, a z kim zmierzą się w wielkim finale.

Dziś optyka zmieniła się zupełnie, bo to właśnie Częstochowy najpewniej zabraknie w medalowej czwórce. Wszystko dlatego, że przyjechali tam stalowcy i w pełni zrewanżowali się za porażkę z pierwszej rundy, choć stawiało na nich niewielu.

To był szczególny wieczór dla kapitana Stali Gorzów Bartosza Zmarzlika, który zgarnął pierwszy w karierze duży komplet punktów (18 „oczek") w meczu wyjazdowym. W ubiegłym roku sześć trójek po raz pierwszy przywiózł w spotkaniu u siebie, z Motorem Lublin.

- Nie będę udawał, że jechaliśmy do Włókniarza z jakąś specjalną receptą na ten mecz, bo we współczesnym żużlu czegoś takiego zwyczajnie nie ma - opowiadał Zmarzlik. - Pamiętam swoją minę po pojedynku z częstochowianami u nas, gdzie były problemy z dopasowaniem i przegraliśmy 44:46. Teraz taką samą minę ma Leon Madsen, bo w rewanżu to on był u siebie, a jednak to my od początku spasowaliśmy się z torem.

Postawa bezbłędnego lidera Stali, aktualnie drugiego pod względem średniej żużlowca PGE Ekstraligi (lepszy jest tylko Maciej Janowski), miała ogromne przełożenie na postawę pozostałych gorzowian.

- Dostałem szansę na pojechanie próby toru, trener Stanisław Chomski dał mi taką możliwość i wtedy rozwiałem wszelkie swoje wątpliwości co do nawierzchni w Częstochowie - przyznał Zmarzlik. - Moje odczucia przekazałem wszystkim. Fajnie, że były trafne. Komunikacja w tym sezonie to mocna strona naszej drużyny. Musimy cisnąć, ile się da, jako drużyna i ja, jako Bartek. Na pewno oddam serce dla drużyny, żeby robić wynik. Właśnie wchodzimy w fazę sezonu, gdzie trzeba jechać na 120 procent.

W najbliższą niedzielę, 11 lipca, Zmarzlik powalczy o pierwszy w karierze tytuł indywidualnego mistrza Polski seniorów, niedługo ruszy też cykl Grand Prix, a później będziemy się przyglądać, na kogo Stal trafi w półfinale play-off, bo po tym, czego nasi żużlowcy dokonali w Częstochowie, w najlepszej czwórce już nie może ich zabraknąć. Ścigamy się na 120 procent. Będzie coraz ciekawiej.

Kolejny mecz ligowy stalowców to domowe derby z Falubazem Zielona Góra, w piątek, 23 lipca. W pierwszej rundzie na wyjeździe wygraliśmy 52:38 i również w rewanżu żółto-niebiescy będą zdecydowanymi faworytami.

RANKING STALOWCÓW PO 11. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 59, 156 (3), 2,644, 13,91

2,644, 13,91 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,178) - 56, 131 (15), 2,339, 10,55

2,339, 10,55 3. Anders Thomsen (Dania, 1,976) – 57, 111 (9), 1,947, 9,27

1,947, 9,27 4. Szymon Woźniak (1,562) – 55, 96 (15), 1,745, 7,36

1,745, 7,36 5. Wiktor Jasiński (0,585) - 39, 40 (1), 1,026, 3,55

1,026, 3,55 6. Rafał Karczmarz (1,104) - 25, 18 (2), 0,720, 2,00

0,720, 2,00 7. Kamil Nowacki (0,614) - 16, 13 (3), 0,813, 1,67

0,813, 1,67 8. Marcus Birkemose (Dania, 2,225 - II liga) - 11, 8 (2), 0,727, 1,50

0,727, 1,50 9. Kamil Pytlewski (nie startował) - 13, 1 (0), 0,077, 0,20

WYNIKI I PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 2 lipca

Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 58:32 (bonus dla Motoru)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 39:51 (bonus dla Stali)

niedziela, 4 lipca

Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 41:49 (bonus dla Sparty)

piątek, 9 lipca

godz. 19.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń

1. Betard Sparta Wrocław 11 21 +139

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 11 20 +59

3. Motor Lublin 11 17 +25

4. Fogo Unia Leszno 11 14 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 11 14 +14

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 11 6 -96

7. eWinner Apator Toruń 10 5 -46

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 10 4 -119

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze.

PROGRAM 12. KOLEJKI:

piątek, 23 lipca

godz. 18, Eleven Sports Fogo Unia Leszno - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 25 lipca

godz. 16.30, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ eWinner Apator Toruń - Motor Lublin

PROGRAM 13. KOLEJKI:

poniedziałek, 26 lipca

godz. 20.30 Eleven Sports Motor Lublin - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

niedziela, 1 sierpnia

nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno

nSport+ MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Betard Sparta Wrocław

piątek, 6 sierpnia

Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - eWinner Apator Toruń

PROGRAM 14. KOLEJKI:

piątek, 20 sierpnia

Eleven Sports Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Eltrox Włókniarz Częstochowa

Eleven Sports Betard Sparta Wrocław - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

niedziela, 22 sierpnia

nSport+ eWinner Apator Toruń - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

nSport+ Fogo Unia Leszno - Motor Lublin

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.