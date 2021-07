Początek wycieczki, tradycyjnie ze Starego Rynku, o godz. 10. Następnie uczestnicy przejdą przez most Staromiejski do Muzeum Lubuskiego Spichlerz, po drodze miną dąb Bahra, przejdą na osiedle tkaczy, obejrzą Port Indyjski, tkalnie, żłobek i przedszkole ufundowane przez landsberskiego przemysłowca. Wszystkie punkty na trasie spaceru zaopatrzone będą fachowym komentarzem przewodnika.

To trzeci z zaplanowanych jedenastu spacerów tematycznych, na które miasto zaprasza w ramach kontynuacji cyklu „ChodźMY na spacer". Chce przekonać mieszkańców, że turystą można poczuć się również we własnym mieście. Zbigniew Rudziński, który w cyklu „ChodźMY na spacer" wciela się w rolę przewodnika, zapewnia, że każda z nim wyprawa to namiastka prawdziwego urlopu.