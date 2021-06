„Sześć punktów może stalowcom nie wystarczyć!" - taką wiadomość dostaliśmy wczoraj, po tekście, w którym snuliśmy scenariusze na fascynującą końcówkę sezonu zasadniczego w żużlowej ekstraklasie. Miejsca w fazie play-off są cztery, a kandydatów wciąż pięciu. Faktycznie piątkowe starcie Włókniarz - Stal w Częstochowie może być jednym z tych decydujących dla dalszego układu tabeli.

Gorzowianie przegrali u siebie z „Lwami" 44:46 i jeśli czegoś nie wyszarpią w piątek, to oddadzą Włókniarzowi (łącznie z bonusem) aż pięć dużych punktów. Nie ma żadnej tajemnicy w tym, że wszystko zależy od fantastycznej czwórki ze Stali, czyli od seniorów, którzy do tej pory walczą z każdym i wszędzie. Większą różnicą przegraliśmy tylko z piekielnie mocną Spartą we Wrocławiu.