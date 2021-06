Lublin jest zdecydowanym faworytem meczu z Zieloną Górą, pewnie wygra za 3 pkt. Leszno się rozpędza i jest w stanie pokonać Wrocław u siebie różnicą minimum pięciu oczek. I wreszcie ciężki wyjazd Stali Gorzów do Częstochowy. Niestety, z Włókniarzem przegraliśmy w tym sezonie już u siebie - 44:46. W rewanżu też nie będziemy faworytem. Dodajemy do tabeli po 3 pkt Motorowi, Unii oraz Włókniarzowi i końcówka sezonu zasadniczego staje się szalona. Oczywiście sport uwielbia niespodzianki, takowe mogą ten całkiem realny scenariusz 11. kolejki wywrócić do góry nogami.

Drużyna Stali jest w miarę komfortowej sytuacji, ale też musi się pilnować, bo kalendarza wcale nie mamy najłatwiejszego. Byłoby pięknie, gdyby gorzowscy żużlowcy zabrali już w najbliższy piątek pełną pulę z częstochowskiego toru. Jeśli to się nie uda, to dalej ścigamy się u siebie z Falubazem Zielona Góra i Spartą Wrocław, a kończymy w Toruniu. Patrząc w terminarze pozostałej czwórki, obowiązkowo musimy jeszcze zdobyć minimum 6 pkt. Szef sędziów nie wykluczyłby Andersa Thomsena W ostatnim meczu gorzowianie tylko 49:41 pokonali u siebie „czerwoną latarnię" PGE Ekstraligi - GKM Grudziądz. Czy to jest powód do jakiegoś niepokoju? Żużlowcy i trener uspokajają. - Tu liczyło się zwycięstwo razem z punktem bonusowym i ten cel został osiągnięty - mówił trener Stanisław Chomski. - Od początku rozgrywek powtarzam, jak zbudowany jest nasz zespół. Jeśli ktoś z czwórki seniorów ma jakieś problemy, zaraz to odbija się na wyniku. Nam akurat przytrafiło się więcej nieszczęścia, ale uważam, że końcowy wynik ostatecznie nie był zagrożony. Czytaj także: Zmarzlik nie oddaje dwóch trofeów w cztery dni. W Zielonej Górze drugi raz z rzędu wygrywa Złoty Kask Koncertowo popsuł sobie drugą część tego meczu Szymon Woźniak. Niesamowicie szybki w dwóch startach, w trzecim dotknął taśmy. Potem pojechał słabiej, a na koniec znów ruszył się na starcie i za drugie ostrzeżenie został wykluczony. - Rzadko dotykam taśmy, a akurat w tym meczu to się stało - stwierdził Woźniak. - To właśnie dzięki moim błędom, których muszę się wystrzegać, drużyna z Grudziądza mocno nas skubała. Nie patrzmy po takim spotkaniu na rozmiary zwycięstwa. Ważne, że mamy wygraną i już w głowach to, co przed nami, w czasie ostatnich, ważnych pojedynków, układających tabelę przed fazą play-off. REKLAMA Duży wpływ na końcowy wynik miało też wykluczenie w 9. wyścigu Andersa Thomsena, po tym jak upadł razem z Przemysławem Pawlickim. - Między zawodnikami iskrzyło już praktycznie od wyjazdu z wcześniejszego łuku - mówił Leszek Demski, szef sędziów, w Magazynie PGE Ekstraligi na nSport+. - Patrząc na ich tory jazdy, ewidentnie widać, że to zawodnik w kasku żółtym [Pawlicki] próbuje zablokować zawodnika w kasku niebieskim [Thomsen]. Ze strony tego ostatniego nie było żadnego uderzenia, a nogawka od kevlaru zawodnika w kasku żółtym zaczepiła się o hak z motoru rywala. Sędzia nie miał łatwo, dla mnie do wykluczenia był kask żółty. Nie powinno się karać Thomsena za zaczepioną nogawkę przeciwnika. RANKING STALOWCÓW PO 10. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według liczby zdobytych punktów): REKLAMA Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa 1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 53, 138 (3), 2,604, 13,50

0,727, 1,50 9. Kamil Pytlewski (nie startował) - 10, 1 (0), 0,100, 0,25 PROGRAM 11. KOLEJKI: piątek, 2 lipca godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW niedziela, 4 lipca godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń godz. 19.15, nSport+ Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław 1. Betard Sparta Wrocław 10 18 +131

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 10 17 +47

3. Fogo Unia Leszno 10 14 +32

4. Motor Lublin 10 14 -1

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 10 14 +26

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 10 6 -66

7. eWinner Apator Toruń 10 5 -46

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 10 4 -119 Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze. PROGRAM 12. KOLEJKI: piątek, 23 lipca Fogo Unia Leszno - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra niedziela, 25 lipca eWinner Apator Toruń - Motor Lublin Betard Sparta Wrocław - Eltrox Włókniarz Częstochowa Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.