Najlepsi lekkoatleci w kraju przez trzy dni walczyli na stadionie na poznańskim Golęcinie. Tu szła walka nie tylko o medale, ale również o poprawę wyników i wywalczenie ostatnich przepustek na igrzyska w Japonii, które zaczynają się za 26 dni.

Magdalena Żelazna z AZS AWF Gorzów w przyszłości też chciałaby ruszyć w olimpijski bój. W kwietniu skończyła dopiero 17 lat i była zdecydowanie najmłodszą uczestniczką rywalizacji w MP seniorów, w chodzie na 5 km. Nasza bardzo utalentowana lekkoatletka ostatecznie pewnie znalazła się na trzecim miejscu. Magda pracuje z trenerką Agnieszką Woźniak.

20-letni Łukasz Żok to od dzisiaj brązowy medalista MP w biegu na 200 metrów. To pierwszy seniorski medal lekkoatlety ALKS AJP Gorzów.

A mogło być jeszcze lepiej. Jak widzieliśmy w przekazie telewizyjnym, Żok popełnił błąd na starcie i przebił się na podium z dalszej pozycji, po piorunującym finiszu. Uzyskał czas 21,07 s, a był przygotowany na bieganie poniżej 21 sekund, co pewnie dałoby mu dzisiaj złoty medal. 20-latek, pracujący z trenerem Tomaszem Saską, zapowiada ostry atak na młodzieżowych mistrzostwach Europy, które odbędą się na początku lipca.

Mistrzynią Polski seniorek w biegu na 400 metrów została 23-letnia Natalia Kaczmarek. Lekkoatletka pochodząca z Drezdenka, była zawodniczka ALKS AJP, od paru lat reprezentująca AZS AWF Wrocław, ma sezon życia, łamie kolejne granice czasowe. Tym razem pobiegła 50,72 s, co jest zdecydowanie najlepszym wynikiem wśród polskich zawodniczek w 2021 r.

„Aniołki Matusińskiego" czekają na ostateczne decyzje, które z nich polecą na igrzyska do Tokio, aby walczyć w biegu indywidualnym, sztafecie 4 x 400 m oraz w sztafecie mieszanej. My liczymy na nominację dla 18-latki Kornelii Lesiewicz z AZS AWF Gorzów, która ze startu w Poznaniu została zwolniona. Aktualnie w Zakopanem przygotowuje się do najbliższych imprez mistrzowskich w swojej kategorii wiekowej.