Samochody spłonęły w Ulimiu koło Gorzowa w czwartkowy wieczór. - Niestety, to już trzeci pożar w tym tygodniu - poinformował Dominik Zatylny z OSP Ulim.

Wcześniej strażacy byli wzywani do pożaru wraków, a także do płonącego baraku na jednej z posesji. W tym drugim przypadku omal nie doszło do zapalenia pobliskiego lasu. Tym razem straż pożarna była szybsza od żywiołu, ale spokój mieszkańców Ulimia został zburzony.

Czerwiec 2021 r. Kto podpala samochody? Strażacy proszą o pomoc Fot. Facebook.com / OSP ULIM