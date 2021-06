W ten weekend lubuscy czwartoligowcy kończą wyjątkowo długi sezon. Chwilę wcześniej dowiedzieliśmy się, że awans do trzeciej ligi wywalczyła Carina Gubin, a do klasy okręgowej spadają Arka Nowa Sól, Pogoń Skwierzyna, Tęcza Krosno Odrzańskie oraz Stal Sulęcin. Beniaminkami w następnych rozgrywkach będą Budowlani Murzynowo, Celuloza Kostrzyn, Promień Żary i Piast Czerwieńsk.

Zwycięskiego gola dla Stilonu strzelił dzisiaj w Witnicy 21-latek Krystian Koszuta. Wcześniej niebiesko-biali nie wykorzystali rzutu karnego.

Finisz gorzowian na czwartej pozycji to z pewnością nie jest ich szczyt marzeń, ale pewnie wykładnia aktualnych możliwości organizacyjnych naszego klubu. Słychać, że kończy się przygoda z seniorskim zespołem trenera Krzysztofa Kaczmarczyka. A jakie będą dalsze losy stilonowców? Oby sportowa droga prowadziła do konsekwentnej poprawy jakości oraz prosto na co najmniej trzecioligowe boiska, gdzie aktualnie reprezentantem futbolowego Gorzowa jest Warta, która w sezonie 2020/21 skutecznie powalczyła o utrzymanie.

CZARNI BROWAR WITNICA - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1 (0:0)

BRAMKA: Koszuta (84.)

STILON: Bukowski - Majerczyk, Nidecki, Łaźniowski - Dziduch, Świerczyński, F. Wiśniewski, Kaniewski - Ograbek, Kurlapski, Yoshida. Rezerwowi: Łodej (bramkarz), Surmaj, Koszuta, G. Wiśniewski.

WYNIKI Z 38. KOLEJKI:

Czarni Browar Witnica - STILON PROSUPPORT GORZÓW 0:1, Polonia Słubice - Meprozet Stare Kurowo 2:6, Spójnia Ośno Lubuskie - Lechia II Zielona Góra 6:2.

1. Carina Gubin 35 79 97:32

2. Ilanka Rzepin 35 73 106:51

3. Dąb Sława Przybyszów 35 68 94:59

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 36 67 72:29

5. Polonia Słubice 36 61 67:53

6. Czarni Browar Witnica 36 58 56:58

7. Spójnia Ośno Lubuskie 36 58 65:48

8. Korona Kożuchów 35 56 61:45

9. Odra Nietków 35 52 71:59

10. Meprozet Stare Kurowo 36 49 56:61

11. Lechia II Zielona Góra 36 48 78:60

12. ZAP Syrena Zbąszynek 35 47 74:69

13. Pogoń Świebodzin 35 46 60:56

14. Piast Iłowa 35 46 75:65

15. Czarni Żagań 35 43 60:61

16. Arka Nowa Sól 35 34 51:76

17. Pogoń Skwierzyna 36 22 35:104

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 35 15 25:126

19. Stal Sulęcin 35 12 25:116

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.