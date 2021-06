- Cały czas wierzę w moją drużynę, w utrzymanie Grudziądza, ale zdaję sobie sprawę, że akurat Gorzów na swoim torze, w aktualnej formie, jest pewnie poza naszym zasięgiem - przyznał przed meczem ze Stalą Nicki Pedersen, lider GKM, ósmy zawodnik PGE Ekstraligi pod względem średniej punktowej. - Oczywiście jak staniemy pod taśmą, mam nadzieję, że każdy z moich kolegów powalczy o dobre punkty, ja na pewno tak zrobię. Po takim meczu mamy szansę przecież poczuć, że możemy znacznie więcej. Kluczowe pojedynki czekają nas za chwilę w domu. Z Toruniem i Częstochową.

Ostatecznie nie przyjechał z Grudziądzem junior Mateusz Bartkowiak. Gorzowski wychowanek, który po wyleczeniu poważnej kontuzji uparł się, aby na sezon 2021 wypożyczyć go do GKM. 18-latek aktualnie też dochodzi do siebie po wypadku i ma wrócić do składu swojej obecnej drużyny już za chwilę. Dziś zastąpił go debiutant, 16-letni Seweryn Orgacki.

Piątek, 25 czerwca 2021 r. Mecz 10. kolejki żużlowej PGE Ekstraligi: MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 49:41 Fot. Stal Gorzów

Pojawił się również na „Jancarzu" Krzysztof Kasprzak, który walczył dla Stali przez dziewięć poprzednich sezonów, zdobył ponad 1300 pkt. W 2014 i 2016 r. wygrał z nami ligę, indywidualnie został również wicemistrzem świata seniorów. 37-latek dostał szansę wystartowania na dobrze sobie znanym torze, aby ewentualnie powalczyć o miejsce w składzie GKM na mecze o życie.

Zgodnie z przewidywaniami, zwycięstwo gospodarzy ani przez chwilę nie było bardzo zagrożone, choć gorzowianie nie budowali swojej przewagi w jakimś piorunującym stylu. Po 8. wyścigach prowadziliśmy 28:20, mając na koncie aż pięć zer. Trzy z nich przywiózł Kamil Pytlewski (zastępuje kontuzjowanego Kamila Nowackiego), który jeszcze nie nadaje się na ekstraklasę. Wiktor Jasiński i Rafał Karczmarz dorzucili zera z trudnego pola startowego spod bandy, choć ten mecz otworzyli od trójek. Pierwszy zdecydowanie wygrał bieg młodzieżowy, a Karczmarz wyścig numer trzy.

- Po zwycięstwie nic nie zmieniliśmy w motocyklu, a jak widać powinniśmy - przyznał Jasiński. - W tym sezonie gorzowski tor jeszcze nie był tak mocno przyczepny, o czymś świadczą bardzo dobre czasy.

Aż trzy podejścia mieliśmy do 9. biegu. Najpierw dotknął taśmy, wcześniej bardzo szybki i bezbłędny (czas nawet poniżej 59 sekund) Szymon Woźniak, który dołączył do grona stalowców z przynajmniej jedną wpadką podczas tego meczu. Za chwilę ostro powalczyli Anders Thomsen z Przemysławem Pawlickim. Nasz Duńczyk wjechał na prostej rywalowi pod łokieć, zdążył go wyprzedzić. Przy wjeździe w pierwszy łuk drugiego okrążenia, Pawlickiemu zaczepiła się nogawka o hak wystający z motocykla Thomsena. Obaj żużlowcy upadli. Został wykluczony zawodnik Stali, choć wydaje się, że równie dobrze decyzja mogła być odwrotna. Jak w końcu udało się dojechać do mety, wygrał Pawlicki, a Jasiński (zastąpił Woźniaka) wyprzedził na dystansie Kasprzaka.

W 11. biegu, z czwartego pola nie wyjechał też Woźniak, gorzowianie przegrali 1:5 i prowadzili już tylko 35:31. Paniki jednak nie było, bo w ostatnich trzech wyścigach wysyłaliśmy na tor naszych frontmenów, choć trzeba uczciwie trzeba przyznać, że akurat dzisiaj, fantastyczna czwórka ze Stali zawaliła wyjątkowo dużo występów. Wystarczy przeanalizować ich punkty. Tylko u Martina Vaculika nie ma chwili słabości, bo porażka z Pedersenem to nie wstyd. Bartosz Zmarzlik zdobył 12 pkt, ale na początku spotkania też mordował się w czasie wyjazdów spod taśmy. Tradycyjnie jak szalony ścigał się po trasie, coś tam jednak oddał rywalom.

Kiedy w 14. wyścigu Woźniak, który tak naprawdę powinien kończyć to spotkanie z dorobkiem bliskim kompletu, ruszył się na starcie, otrzymał drugie ostrzeżenie, a więc został wykluczony, pomyśleliśmy sobie, że oby stalowcy wyczerpali właśnie liczbę prostych błędów do końca rozgrywek. I całe szczęście, że dzisiaj naszym rywalem był Grudziądz, aktualnie najsłabszy zespół w PGE Ekstralidze.

Powtórka 14. biegu zaczęła się od 5:1 dla gości, ale Thomsen szybko wyprzedził Kasprzaka i minął też Pawlickiego, wykorzystując poważny błąd przeciwnika. Na koniec 4:2 przywieźli Zmarzlik z Vaculikiem, a rozdzielił ich Pedersen. Ostatecznie żużlowcy Stali wygrali indywidualnie 12 wyścigów, zwyciężając w całym meczu 49:41. Bez fajerwerków, ale trzy duże punkty (z bonusem) do tabeli są. Również pozycja lidera przynajmniej do niedzielnego wieczoru.

Za tydzień, w piątek, 2 lipca, w 11. kolejce PGE Ekstraligi, stalowcy zmierzą się na wyjeździe z Włókniarzem Częstochowa.

GORZÓW - GRUDZIĄDZ:

1. wyścig - 5:1 - (czas 59,55 s) Woźniak, Vaculik, Bjerre, Prz. Pawlicki

Bjerre, Prz. Pawlicki 2. wyścig - 3:3 (8:4) - (59,47) Jasiński, Zieliński, Orgacki, Pytlewski

Zieliński, Orgacki, 3. wyścig - 4:2 (12:6) - (59,09) Karczmarz, Pedersen, Zmarzlik, Kasprzak

Pedersen, Kasprzak 4. wyścig - 3:3 (15:9) - (59,61) Thomsen, Lachbaum, Zieliński, Pytlewski

Lachbaum, Zieliński, 5. wyścig - 3:3 (18:12) - (59,48) Vaculik, Bjerre, Lachbaum, Karczmarz

Bjerre, Lachbaum, 6. wyścig - 2:4 (20:16) - (59,40) Kasprzak, Zmarzlik, Prz. Pawlicki, Jasiński

Prz. Pawlicki, 7. wyścig - 5:1 (25:17) - (58,98) Woźniak, Thomsen, Pedersen, Orgacki

Pedersen, Orgacki 8. wyścig - 3:3 (28:20) - (NCD 58,95) Zmarzlik, Lachbaum, Bjerre, Pytlewski

Lachbaum, Bjerre, 9. wyścig - 2:4 (30:24) - (60,03) Prz. Pawlicki, Jasiński, Kasprzak, Thomsen (w), Woźniak (t)



Kasprzak, 10. wyścig - 4:2 (34:26) - (59,77) Vaculik, Pedersen, Karczmarz, Zieliński

Pedersen, Zieliński 11. wyścig - 1:5 (35:31) - (60,00) Lachbaum, Prz. Pawlicki, Woźniak, Karczmarz

12. wyścig - 4:2 (39:33) - (59,58) Vaculik, Kasprzak, Jasiński, Orgacki

Kasprzak, Orgacki 13. wyścig - 3:3 (42:36) - (59,12) Zmarzlik, Pedersen, Bjerre, Thomsen

Pedersen, Bjerre, 14. wyścig - 3:3 (45:39) - (60,37) Thomsen, Prz. Pawlicki, Kasprzak, Woźniak (w)

Prz. Pawlicki, Kasprzak, 15. wyścig - 4:2 (49:41) - (59,42) Zmarzlik, Pedersen, Vaculik, Lachbaum

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ 49:41

W pierwszym meczu 52:38 dla Gorzowa, punkt bonusowy dla Stali.

STAL: Szymon Woźniak 7 (3,3,t,1,w), Anders Thomsen 8+1 bonus (3,2,w,0,3), Martin Vaculik 12+1 (2,3,3,3,1), Rafał Karczmarz 4 (3,0,1,0), Bartosz Zmarzlik 12 (1,2,3,3,3), Kamil Pytlewski 0 (0,0,0), Wiktor Jasiński 6 (3,0,2,1), Marcus Birkemose - nie startował.

GKM: Przemysław Pawlicki 8+1 bonus (0,1,3,2,2), Krzysztof Kasprzak 7 (0,3,1,2,1), Kenneth Bjerre 5+2 (1,2,1,1), Roman Lachbaum 8+1 (2,1,2,3,0), Nicki Pedersen 9 (2,1,2,2,2), Denis Zieliński 3+1 (2,1,0), Seweryn Orgacki 1+1 (1,0,0), Norbert Krakowiak - nie startował.

WYNIKI I PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 25 czerwca

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 49:41 (bonus dla Stali)

eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno

niedziela, 27 czerwca

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin

1. Betard Sparta Wrocław 9 16 +119

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 10 17 +47

3. Motor Lublin 9 13 +11

4. Fogo Unia Leszno 9 11 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 11 +24

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 9 6 -68

7. eWinner Apator Toruń 9 5 -38

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 10 4 -119

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 2 lipca

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 4 lipca

godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń

godz. 19.15, nSport+ Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.