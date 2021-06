- W żużlu nie wolno lekceważyć żadnego meczu, wręcz żadnego wyścigu, bo tu jest bardzo wiele składowych, które decydują o lepszym lub gorszym występie danego dnia - powiedział trener Stanisław Chomski. - Nie tylko aktualna forma zawodnika, ale choćby pogoda, która wpływa na pracę motocykli i również przygotowanie toru, gdy w prognozach są opady deszczu i pojedynek ma status zagrożonego. Grudziądz nie ma już nic do stracenia, nie przyjedzie do Gorzowa w roli faworyta, ale to na pewno nie znaczy, że przy wyniku 0:0 przed pierwszym biegiem goście się położą. Żadnego pompowania ciśnienia w drużynie nie potrzeba, bo mamy ekipę ludzi świadomych, po co jeżdżą na żużlu i co chcą razem osiągnąć. Wręcz jeden drugiego sam nakręca, tylko wystarczy podtrzymać tę atmosferę.

Przed ostatnim meczem ligowym w Lublinie, gdzie na trudnym terenie stalowcy do końca walczyli o zwycięstwo, a ostatecznie zabrali do Gorzowa punkt bonusowy, okazało się, że mamy kłopot z formacją juniorską, bo niestety odnowiła się kontuzja Kamilowi Nowackiemu. W starciu z GKM-em ponownie zastąpi go Kamil Pytlewski. - Kamil Nowacki przechodzi konsultacje, ma uraz lewej dłoni. W czwartek jedzie do kliniki Akademii Medycznej w Poznaniu, tam najprawdopodobniej przejdzie zabieg i wtedy dopiero dokładniej będzie można określić czas potrzebny na rehabilitację - wyjawił trener Chomski. Czytaj także: Szymon Woźniak: Jest niedosyt, ale uważam, że w Lublinie pokazaliśmy wielką siłę Wygląda na to, że na razie skończyło się żonglowanie młodymi zawodnikami w formacji U24. W podstawowym składzie ponownie znalazł się Rafał Karczmarz. - Zaskarbił sobie moje uznaje w czasie bardzo trudnego meczu z Unią Leszno, gdzie ruszył do walki w połowie zawodów, co nie jest łatwe, miał problem na starcie, ale wyszarpał punkty z mocnymi rywalami na dystansie. Uważam, że Rafał Karczmarz ma duży potencjał, jeździ dobrze technicznie, ale czasami mu czegoś brakuje, aby więcej punktować. Potrzebuje czasu na stabilizację formy - zakończył Chomski. REKLAMA MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - ZOOLESZCZ DPV LOGISTIC GKM GRUDZIĄDZ Piątek, 25 czerwca, godz. 18. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w Eleven Sports. GKM: 1. Przemysław Pawlicki, 2. Krzysztof Kasprzak, 3. Kenneth Bjerre, 4. Roman Lachbaum, 5. Nicki Pedersen, 6. Denis Zieliński, 7. Mateusz Bartkowiak, 8. Norbert Krakowiak. REKLAMA STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Anders Thomsen, 11. Martin Vaculik, 12. Rafał Karczmarz, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Kamil Pytlewski, 15. Wiktor Jasiński. PROGRAM 10. KOLEJKI: piątek, 25 czerwca godz. 18, Eleven Sports, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz godz. 20.30 Eleven Sports, eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno niedziela, 27 czerwca godz. 16.30, nSport+, Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa godz. 19.15, nSport+, Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin 1. Betard Sparta Wrocław 9 16 +119

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 9 14 +39

3. Motor Lublin 9 13 +11

4. Fogo Unia Leszno 9 11 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 11 +24

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 9 6 -68

7. eWinner Apator Toruń 9 5 -38

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 9 4 -111 Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze. PROGRAM 11. KOLEJKI: piątek, 2 lipca godz. 18, Eleven Sports, Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra godz. 20.30 Eleven Sports, Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW niedziela, 4 lipca godz. 16.30, nSport+, Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń godz. 19.15, nSport+, Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.