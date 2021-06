Rywale pierwszy raz w historii awansowali na piąty poziom rozgrywkowy w Polsce, a mimo to spokojnie dali sobie radę w roli beniaminka. Odra Nietków już dawno zapewniła sobie utrzymanie w lubuskiej lidze, plasując się w środku stawki.

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, Stilon miał większe plany, ale ostatecznie o awans do trzeciej ligi walczyły inne zespoły. Dzisiaj ten wyścig ostatecznie wygrała Carina Gubin, która w przyszłym sezonie dołączy do Warty Gorzów i Lechii Zielona Góra.

- My jesteśmy dobrze przygotowani, mamy siłę, aby pokazać się i wygrać te ostatnie, czekające nas mecze - mówił trener Jacek Skrzyński, który dzisiaj dowodził wraz z Łukaszem Maliszewskim niebiesko-białymi, bo Krzysztof Kaczmarczyk pojechał z zespołem U17 do Opola na rewanżowy mecz o Centralną Ligę Juniorów w tej kategorii wiekowej (u siebie gorzowianie przegrali z Odrą 0:4).

Finisz jest naprawdę niezły. W sobotę 5:2 z Pogonią Świebodzin, teraz 4:0 z Nietkowem, na pożegnanie sezonu na swoim stadionie. Losy tego pojedynku zostały rozstrzygnięte już do przerwy, kiedy dwie bramki dla Stilonu zdobył Wojciech Kurlapski, a szans nasi piłkarze mieli dużo więcej. W drugiej połowie kolejne gole zdobyli Sebastian Surmaj i Kamil Ograbek.

Na koniec rozgrywek, w najbliższą sobotę, 26 czerwca o godz. 11, stilonowcy zmierzą się z Czarnymi w Witnicy.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - ODRA NIETKÓW 4:0 (2:0)

BRAMKI: Kurlapski dwie (33., 45.), Surmaj (73.), Ograbek (86.)

STILON: Bukowski - Majerczyk, Nidecki, Łaźniowski - Dziduch, Świerczyński, F. Wiśniewski, Kaniewski - Yoshida, Kurlapski, Ograbek. Rezerwowi: Łodej (bramkarz), Surmaj, Żak, Kalinowski, Koszuta, Chojnacki, G. Wiśniewski

WYNIKI Z 37. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Odra Nietków 4:0, Carina Gubin - Arka Nowa Sól 7:1, Dąb Sława Przybyszów - Czarni Browar Witnica 3:0, Korona Kożuchów - Ilanka Rzepin 5:2, Lechia II Zielona Góra - Piast Iłowa 3:1, Stal Sulęcin - Pogoń Skwierzyna 3:0, Czarni Żagań - Polonia Słubice 3:2, Meprozet Stare Kurowo - Spójnia Ośno Lubuskie 2:1, ZAP Syrena Zbąszynek - Tęcza Krosno Odrzańskie 3:0.

1. Carina Gubin 35 79 97:32

2. Ilanka Rzepin 35 73 106:51

3. Dąb Sława Przybyszów 35 68 94:59

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 35 64 71:29

5. Polonia Słubice 35 61 65:47

6. Czarni Browar Witnica 35 58 56:57

7. Korona Kożuchów 35 56 61:45

8. Spójnia Ośno Lubuskie 35 55 59:46

9. Odra Nietków 35 52 71:59

10. Lechia II Zielona Góra 35 48 76:54

11. ZAP Syrena Zbąszynek 35 47 74:69

12. Pogoń Świebodzin 35 46 60:56

13. Meprozet Stare Kurowo 35 46 50:59

14. Piast Iłowa 35 46 75:65

15. Czarni Żagań 35 43 60:61

16. Arka Nowa Sól 35 34 51:76

17. Pogoń Skwierzyna 36 22 35:104

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 35 15 25:126

19. Stal Sulęcin 35 12 25:116

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.