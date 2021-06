Pod wrześniowe głosowanie zostanie poddany pakiet zadań oraz także pojedyncze zadania. W kategorii ogólnomiejskiej mamy 606 000 zł na zadanie twarde i 65 000 zł na zadanie miękkie.

"Likwidacja jemioły na drzewach na terenie miasta". Wycięcie jemioły na 150 drzewach na terenie miasta przy użyciu podnośnika samochodowego, utylizacja wyciętej jemioły. Koszt: 27 525 zł.

"Gorzów bez niedopałków - montaż dwukomorowych pojemników na niedopałki". Montaż 10 dwukomorowych pojemników na niedopałki w różnych lokalizacjach w mieście. Nad pojemnikiem umieszczone będzie pytanie - palacze głosują na jedną z dwóch odpowiedzi, wrzucając do wybranej komory niedopałek. Koszt: 39 000 zł.

"GORZOWIAKI - figurki gorzowskie z mapą turystyczną miasta". Zadanie zakłada wykonanie 15 figurek z mosiądzu do 40 cm, które są ściśle związane z miastem i jego historią. Lokalizacja figurek będzie ściśle związana z miejscami ważnymi dla Gorzowa oraz mieszkańców. Ustawione zostaną w różnych miejscach miasta, tworząc szlak ściśle powiązany z mapą. Rzeźby mają nawiązywać do charakterystycznych miejsc miasta oraz do jego historii i tradycji, a także aktywizować rodziny, promując wspólne spędzanie czasu oraz aktywny tryb życia. Wraz z powstaniem rzeźb ma powstać także szlak turystyczny - mapa turystyczna miasta. Koszt: 481 750 zł.

REKLAMA

"Gorzów Miastem Murali - stworzenie muralu upamiętniającego fabrykę Ursus". Stworzenie muralu nawiązującego do nieistniejącej fabryki Ursus. Koszt: 18 771 zł.

Zadanie 1:

"Odtworzenie dawnych zadrzewień w centrum miasta". Wykonanie nasadzeń dużych drzew, głównie w rejonie centrum miasta. Nasadzone drzewa miałyby być przeważnie dużych rozmiarów (sadzenie maszynowe), co szybko dałoby pozytywny efekt wizualny i zapewniłoby zacienienie ulic i chodników. Pożądane jest, aby drzewa objęte projektem nasadzać przy ulicach: w pasach zieleni, w lub przy chodnikach, w zatokach parkingowych. Koszt: 605 000 zł.

Zadanie 2:

"Zielone ściany dla Gorzowa". Stworzenie 5 ogrodów wertykalnych na szczytowych ścianach budynków mieszkalnych przy ul. 30 Stycznia 16, ul. Sikorskiego 44, ul. Teatralnej 38, ul. Koniawskiej 49B i ul. Dworcowej 11 oraz odtworzenie żywopłotu przy ul. Mickiewicza oraz ul. Drzymały. Stworzenie ogrodów wertykalnych poprzez posadzenie roślinności typu bluszcz oraz zamontowanie mocowań na ścianach, które będą wspierać roślinność. Koszt: 439 286 zł.

Zadanie 3:

"Park Aktywności w parku Czechówek". Utworzenie bezpiecznych i dobrze oznakowanych tras rowerowych do uprawiania kolarstwa grawitacyjnego i asfaltowego pumptracku. Utworzenie alejek parkowych oraz elementów drobnej infrastruktury. Pumptrack oraz miejsce odpoczynku mają się znajdować na terenie polany za leśniczówką, a trasa rowerowa ma przebiegać równolegle do granicy parku. Koszt: 583 800 zł.

Zadanie 4:

"Plac do ćwiczeń wyczynowej jazdy fanów motoryzacji". Budowa placu asfaltowego (o powierzchni 1300 m kw.) przeznaczonego do legalnego udoskonalania wyczynowej jazdy na motocyklach. Plac ten byłby wykorzystywany również do ogólnomotoryzacyjnych spotkań. Koszt: 605 253 zł.

Zadanie 5:

"Zewnętrzna ścianka wspinaczkowa". Projekt, wykonanie, dowóz i montaż wolno stojącej ścianki wspinaczkowej do treningu skałkowej na niedużych wysokościach na przedłużeniu ścieżki nad Wartą. Koszt: 174 600 zł.

Pakiet zadań miękkich z gwarancją realizacji:

"Gorzów dla pszczół, kwiaty dla pasażerów". Przeprowadzenie trzech akcji w ciągu roku zachęcających mieszkańców do zabierania z ustawionych na przystankach sadzonek kwiatów (lawenda, wrzos) lub zestawów roślin miododajnych. Do każdego zestawu może być dołączona ulotka informacyjna wraz z ankietą, która pozwoli określić miejsce nasadzenia roślin. W ten sposób otrzymamy mapę podróży kwiatów przez miasto i promujemy korzystanie z komunikacji zbiorowej. Do zgłaszania miejsc może zachęcać nagroda (większy zestaw roślin). Rośliny będą dobierane w zależności od pory kwitnienia. Koszt: 36 900 zł.

REKLAMA

"Wielka biblioteka gier - cykl 8 spotkań przy planszówkach". Zorganizowanie 8 spotkań z grami planszowymi w różnych obiektach należących do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Aby zrealizować założony cel, konieczne będzie udostępnienie przez organizatora zróżnicowanego zestawu gier, które zostaną wykorzystane podczas spotkań z mieszkańcami. Koszt: 22 000 zł.

Budżet Obywatelski 2022. Ostatnie decyzje podjęte w ramach kategorii ogólnomiejskiej Fot. Facebook.com/Przystań na konsultacje

Przed nami jeszcze dwa etapy w ramach gorzowskiego Budżetu Obywatelskiego 2022. Głosowanie, które jest zaplanowane na wrzesień, oraz ewaluacja, czyli spotkania i ankieta podsumowująca tegoroczną edycję, zaplanowana na październik.