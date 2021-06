To był bardzo emocjonujący i stojący na wysokim poziomie mecz, z wieloma mijankami, w którym jeszcze raz potwierdziło się, że Motor to najbardziej wyrównana drużyna w elicie, choć bez niezawodnego lidera. To sprawdza się na torze w Lublinie, gdzie gospodarze jeszcze nic nie oddali. Gorzej idzie tym zawodnikom na wyjazdach. Stal była najbliżej zdobycia lubelskiej twierdzy, zebrała 43 pkt.

Tradycyjnie u żółto-niebieskich prawie wszystko zależało od fantastycznej czwórki seniorów. Bartosz Zmarzlik, Martin Vaculik, Szymon Woźniak i Anders Thomsen zdobyli 41 „oczek". We wszystkich dotychczasowych dziewięciu meczach, z bonusami tych czterech żużlowców wywalczyło prawie 86 proc. punktów dla Stali - 399 na 466. W przypadku jakiegokolwiek wsparcia juniorów i formacji U24 przynajmniej na domowym torze, jest szansa na duży wynik w fazie play-off. Oczywiście jeśli nikt z wielkich czterech do końca sezonu nie spuści z tonu.

Woźniak zaczął w Lublinie od zera. - Niestety zmylił mnie próbny start - opowiadał 28-latek. - Pod taśmą inaczej ułożyłem ciało na motocyklu i to kompletnie nie zafunkcjonowało, bo pojechałem do góry, a nie do przodu. Myślę, że każdy z nas po tym meczu czegoś żałuje. Jeden, dwa błędy mniej i wynik byłby odwrotny. Dlatego musi być niedosyt.

Dalej to był Woźniak niezwykle waleczny. Nie było dla niego straconych pozycji, żadnemu z rywali nie ustępował ani na centymetr. Liczy się, że ambicja nie szła w gwizdek, bo prawie wszystkie akcje zawodnika Stali na dystansie były skuteczne.

- Uważam, że jako drużyna pojechaliśmy dobre spotkanie, pokazaliśmy naszą siłę - stwierdził Woźniak. - Bez problemów wzięliśmy punkt bonusowy, a byliśmy blisko czegoś więcej. Tak to już jest, że w sporcie jeden się cieszy, a drugi mówi: szkoda. Patrząc na wcześniejsze mecze Motoru na swoim torze, uzyskaliśmy dobry wynik. Kto wie, czy na przykład w fazie play-off nie będzie okazji do poprawki.

Gorzowski finał indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu 2017 wygrywa Szymon Woźniak przed Przemysławem Pawlickim i Patrykiem Dudkiem FOT. RADOSŁAW SIUBA

Całe środowisko żużlowe włączyło się w pomoc dla Niny Słupskiej. Tutaj znajdziecie link do zbiórki.

Szymon Woźniak wystawił na licytację puchar, szarfę oraz medal, które otrzymał, zdobywając w Gorzowie tytuł indywidualnego mistrzostwa Polski w 2017 r.

- Ten puchar to jest dla mnie coś bardzo wyjątkowego, kiedy go zdobywałem, byłem bardzo wzruszony - powiedział żużlowiec na antenie nSport+ po meczu z Motorem. - Przekazując go na licytację też poczułem, że oddaję część siebie. Czułem jednak, że właśnie tak powinienem postąpić. Jeżeli ja mogę oddać najcenniejszą rzecz, którą wywalczyłem na torze, to każdy z widzów, którzy oglądają nasze mecze, może przelać przysłowiowe 10 złotych. Wtedy Nina z rodzicami będzie mogła pakować walizki, bo za długo to już trwa. Chciałbym bardzo, aby ta arcyważna zbiórka miała zaraz swój pozytywny finał. Najhojniejszemu uczestnikowi licytacji przekażę puchar osobiście.

Tutaj znajdziecie link do licytacji trofeów Szymona Woźniaka.

Kolejny mecz ligowy ekipy Stali już w piątek, 25 czerwca, o godz. 18 na „Jancarzu". Podejmiemy zamykający tabelę PGE Ekstraligi GKM Grudziądz. Na torze rywala zwyciężyliśmy 52:38.

RANKING STALOWCÓW PO 9. MECZU PGE EKSTRALIGI 2021 (według liczby zdobytych punktów):

Kolejno: liczba odjechanych wyścigów, liczba aktualnie zdobytych punktów z bonusami, w nawiasie liczba bonusów, aktualna średnia biegowa, aktualna średnia meczowa

1. Bartosz Zmarzlik (średnia 2020: 2,430) – 48, 126 (3), 2,625, 13,67

2,625, 13,67 2. Martin Vaculik (Słowacja, 2,178) - 46, 104 (11), 2,261, 10,33

2,261, 10,33 3. Anders Thomsen (Dania, 1,976) – 47, 92 (8), 1,957, 9,33

1,957, 9,33 4. Szymon Woźniak (1,562) – 45, 77 (12), 1,711, 7,22

1,711, 7,22 5. Wiktor Jasiński (0,585) - 31, 32 (1), 1,032, 3,44

1,032, 3,44 6. Kamil Nowacki (0,614) - 16, 13 (3), 0,813, 1,67

0,813, 1,67 7. Rafał Karczmarz (1,104) - 18, 13 (2), 0,722, 1,83

0,722, 1,83 8. Marcus Birkemose (Dania, 2,225 - II liga) - 11, 8 (2), 0,727, 1,50

0,727, 1,50 9. Kamil Pytlewski (nie startował) - 7, 1 (0), 0,143, 0,33

PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 25 czerwca

godz. 18, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno

niedziela, 27 czerwca

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin

1. Betard Sparta Wrocław 9 16 +119

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 9 14 +39

3. Motor Lublin 9 13 +11

4. Fogo Unia Leszno 9 11 +24

5. Eltrox Włókniarz Częstochowa 9 11 +24

6. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 9 6 -68

7. eWinner Apator Toruń 9 5 -38

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 9 4 -111

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 2 lipca

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 4 lipca

godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń

godz. 19.15, nSport+ Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.