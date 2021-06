Czwartoligowcy dziś odrabiali ostatnie, covidowe zaległości z tygodni, gdzie rozgrywki zostały wstrzymane. Tym razem mieliśmy mecze z 24. kolejki.

Garstka widzów, która mimo upału zdecydowała się przyjść na stadion przy Olimpijskiej, obejrzała przepiękne uderzenie z ponad 20 metrów Łukasza Maliszewskiego, a także klasycznego hattricka Wojciecha Kurlapskiego. Napastnik Stilonu zebrał trzy gole w pierwszej połowie w niespełna 20 minut. Wynik na 5:2 ustalił na sam koniec spotkania Sebastian Surmaj. Goście ze Świebodzina odpowiedzieli dwoma trafieniami i dzięki temu jeszcze raz tej wiosny mieliśmy pojedynek z udziałem niebiesko-białych, gdzie padło aż siedem bramek.

Stilon być może jeszcze upoluje trzecie miejsce, a w wyścigu o awans, na dwie kolejki przed końcem, Carina Gubin znów nieco odskoczyła Ilance Rzepin. Dziś pokonała Polonię Słubice 2:0, a w tym czasie Ilanka zremisowała 3:3 z Odrą w Nietkowie, choć wygrywała już 3:1.

Do końca sezonu stilonowcom pozostały jeszcze dwa mecze. We wtorek, 22 czerwca, niebiesko-biali ostatni raz zagrają u siebie - o godz. 18.30 z Odrą Nietków, a na koniec, w sobotę, 26 czerwca o godz. 11 zmierzą się z Czarnymi w Witnicy.

STILON PROSUPPORT GORZÓW - POGOŃ ŚWIEBODZIN 5:2 (4:1)

BRAMKI: Maliszewski (16.), Kurlapski trzy (24., 29., 42.), Surmaj (90.) - Kobrzycki (22.), Szymański (71.)

STILON: Bukowski - Majerczyk, Nidecki, Łaźniowski - Kaniewski, Świerczyński, Maliszewski (46. min Koszuta), Kalinowski (46. min Dziduch) - Yoshida (64. min Surmaj), Kurlapski (55. min Chojnacki), Ograbek (69. min G. Wiśniewski).

WYNIKI Z 24. KOLEJKI:

STILON PROSUPPORT GORZÓW - Pogoń Świebodzin 5:2, Meprozet Stare Kurowo - Czarni Żagań 3:2, Korona Kożuchów - Stal Sulęcin 3:1, Dąb Sława Przybyszów - Pogoń Skwierzyna 5:1, Carina Gubin - Polonia Słubice 2:0, ZAP Syrena Zbąszynek - Spójnia Ośno Lubuskie 5:1, Arka Nowa Sól - Piast Iłowa 2:4, Odra Nietków - Ilanka Rzepin 3:3, Tęcza Krosno Odrzańskie - Czarni Browar Witnica 1:3.

1. Carina Gubin 34 76 90:31

2. Ilanka Rzepin 34 73 104:46

3. Dąb Sława Przybyszów 34 65 91:59

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 34 61 67:29

5. Polonia Słubice 34 61 63:44

6. Czarni Browar Witnica 34 58 56:54

7. Spójnia Ośno Lubuskie 34 55 58:44

8. Korona Kożuchów 34 53 56:43

9. Odra Nietków 34 52 71:55

10. Pogoń Świebodzin 35 46 60:56

11. Piast Iłowa 34 46 74:62

12. Lechia II Zielona Góra 34 45 73:53

13. ZAP Syrena Zbąszynek 34 44 71:69

14. Meprozet Stare Kurowo 34 43 48:58

15. Czarni Żagań 34 40 57:59

16. Arka Nowa Sól 34 34 50:69

17. Pogoń Skwierzyna 35 22 35:101

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 34 15 25:123

19. Stal Sulęcin 34 9 22:116

Pierwsza drużyna z lubuskiej czwartej ligi awansuje do trzeciej ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.