Uczestnicy spotkania oświatowego podejmowali ważne decyzje w sali sesyjnej. Po wycofaniu jednego pomysłu, pozostałych pięć, połączonych w jeden pakiet, co do złotówki wyczerpuje kwotę 1 342 000 zł przeznaczoną na tę kategorię, co gwarantuje ich realizację.

Pakiet łączący zadania w kategorii oświatowej:

„Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Sportowymi w Gorzowie przy ul. Gwiaździstej 14" Modernizacja polegająca na: zdjęciu istniejącej nawierzchni, wyrównaniu i wzmocnieniu terenu, zamontowaniu instalacji odprowadzającej nadmiar wody opadowej do sieci kanalizacji deszczowej, wykonaniu opaski z kostki betonowej, montażu ławek i koszy na śmieci, położeniu nawierzchni poliuretanowej na warstwie nośnej ET, montażu piłkochwytów na stalowych słupach. Boisko miałoby być przeznaczone do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Wykonanie remontu schodów doprowadzających do boiska (w tym: usunięcie starych, zniszczonych schodów), wzmocnienie skarpy i wykonanie nowych schodów wraz z poręczami zabezpieczającymi. Wymiana latarni i podłączenie nowej do sieci. Koszt: 830 000 zł.