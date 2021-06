Od tego sezonu Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi będą poświęcone wicemistrzowi świata z 1979 r. Zenonowi Plechowi, jednemu z najwybitniejszych wychowanków Stali Gorzów, który niestety zmarł w listopadzie ubiegłego roku.

- Wielkie znaczenie dla taty miało coroczne uczestnictwo w przygotowaniach do największej żużlowej imprezy na świecie, zawodów Grand Prix na PGE Narodowym - opowiadał Krystian Plech, syn Zenona. - Jako rodzina wiemy, że PGE Ekstraliga nigdy nie odwróciła się od taty, angażowała go w swoje projekty, którymi mocno żył, z których się cieszył, bo lubił pomagać. Wyróżnienie w postaci Złotego Szczakiela przyznane podczas Gali PGE Ekstraligi w 2019 roku było ogromną motywacją w ostatnich miesiącach jego życia. Pomysły związane z jego upamiętnieniem, które wspólnie wypracowaliśmy, idealnie wpisują się w międzynarodowy charakter kariery taty.

PGE Ekstraliga w każdym sezonie rozgrywkowym zamierza upamiętniać dorobek Zenona Plecha w szkoleniu, ale też nawiązywać do jego wielkiego sukcesu - wywalczenia tytułu indywidualnego mistrza Polski w wieku 19 lat, co miało miejsce w 1972 roku na torze w Bydgoszczy. W każdym sezonie rozgrywkowym będzie prowadzony osobny ranking zawodników startujących w biegu juniorów. Ten z młodzieżowców, który do chwili przyznawania nominacji do udziału w PGE IMME będzie miał najwięcej punktów, uzyska automatyczne prawo startu w tej imprezie. W 2021 r. przepustkę na piątkowe zawody w Toruniu wywalczył Mateusz Cierniak z Motoru Lublin.

Na liście startowej mamy trzech żużlowców Stali Gorzów. Bartosz Zmarzlik wygrywał IMME w 2019 r. w Gdańsku i rok temu na toruńskiej Motoarenie, gdzie pierwszy raz przeniosła się ta rywalizacja. Słowak Martin Vaculik do tej pory dwa razy zajmował trzecią pozycję. Jednym z rezerwowych będzie nasz młodzieżowiec Wiktor Jasiński.

LISTA STARTOWA PGE IMME 2021 IM. ZENONA PLECHA:

1. Paweł Przedpełski (eWinner Apator Toruń)

2. Jack Holder (eWinner Apator Toruń)

3. Mateusz Cierniak (Motor Lublin)

4. Patryk Dudek (Marwis.pl Falubaz Zielona Góra)

5. MARTIN VACULIK (MOJE BERMUDY STAL GORZÓW)

6. Artiom Łaguta (Betard Sparta Wrocław)

7. Jason Doyle (Fogo Unia Leszno)

8. BARTOSZ ZMARZLIK (MOJE BERMUDY STAL GORZÓW)

9. Mikkel Michelsen (Motor Lublin)

10. Tai Woffinden (Betard Sparta Wrocław)

11. Maciej Janowski (Betard Sparta Wrocław)

12. Nicki Pedersen (Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz)

13. Jakub Miśkowiak (Eltrox Włókniarz Częstochowa)

14. Emil Sajfutdinow (Fogo Unia Leszno)

15. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno)

16. Leon Madsen (Eltrox Włókniarz Częstochowa)

17. Krzysztof Lewandowski ( eWinner Apator Toruń)

18. WIKTOR JASIŃSKI (MOJE BERMUDY STAL GORZÓW)

