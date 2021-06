Bardzo intensywny, pierwszy tydzień konsultacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 w Gorzowie, skończył się wyborami na Górczynie. Co zostanie poddane pod wrześniowe głosowanie?

„Poprawa infrastruktury rowerowej na Górczynie". Wyznaczenie znaku P-10 mini na ciągu pieszo-rowerowym przy posesji nr 100 na ul. Wyszyńskiego. Obniżenie krawężników na przejazdach rowerowych na rondzie Barlineckim. Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym na ul. Wyszyńskiego w rejonie posesji 132 i 136. Koszt: 6 040 zł.

„Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów na odcinku przed Szkołą Podstawową nr 13". Remont chodnika przed wejściem do szkoły wraz z remontem chodnika zlokalizowanego wzdłuż drzew w kierunku przedszkola. Koszt: 76 989 zł.

„Wykonanie zatoki parkingowej wzdłuż ul. Racławickiej". Budowa 14 nowych miejsc postojowych na terenach zielonych przy boisku SP nr 13. Koszt: 116 657 zł.

„Przebudowa miejsc parkingowych przy ul. Szwoleżerów". Przebudowa istniejących 11 miejsc parkingowych wraz z budową 6 nowych przy ul. Szwoleżerów. Koszt: 88 735 zł.

„Odtworzenie alei drzew przy ul. Czereśniowej" Nasadzenie 50 drzew o dużym potencjale wzrostu w pasie zieleni między jezdnią a chodnikiem, po całej stronie południowej ulicy oraz w pasie zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem po stronie północnej między ul. Walczaka a ul. 8 Maja. Koszt: 49 500 zł.

Budżet Obywatelski 2022. Oto wybory mieszkańców gorzowskiego Górczyna Fot. Facebook.com/Przystań na konsultacje

Zadanie 1:

„Budowa parkingów wzdłuż ul. Witosa". Budowa ok. 50 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa, od ul. Daszyńskiego do ul. Rataja i od ul. Rataja do ul. Kwiatkowskiego na długości ok. 250 m. Koszt: 423 058 zł.

Zadanie 2:

„Remont ul. Na Skarpie". Remont drogi ul. Na Skarpie na długości ok. 200 m wraz z budową wjazdów w boczne uliczki. Koszt: 469 500 zł.

Zadanie 3:

„Budowa parkingu i chodnika wzdłuż ul. Grabskiego". Budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem umożliwiającym dojście do budynków wielorodzinnych (po zachodniej stronie jezdni) na odcinku od ul. Paderewskiego do ul. Witosa oraz budowa chodnika (po wschodniej stronie jezdni) na odcinku od ul. Moraczewskiego do wjazdu z ul. Grabskiego na parking Kupca Gorzowskiego. Koszt: 339 190 zł.

Łączna suma przeznaczona na Budżet Obywatelski 2022 to 7 455 276 zł. Ich rozdział jest następujący: 469 700 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii rejonowej (Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, os. Słoneczne, Dolinki), 1 342 000 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii oświatowej, 606 000 zł na zadanie twarde i 65 000 zł na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.

Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów dostępna jest na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl.

HARMONOGRAM NASTĘPNYCH SPOTKAŃ: