Na finiszu rywalizacji w lubuskiej czwartej lidze najciekawiej jest na szczycie tabeli. Carina Gubin, liderująca od 19. kolejki, roztrwoniła dużą przewagę i w tej chwili wyprzedza Ilankę Rzepin zaledwie o 1 pkt. W ten weekend na remis Cariny również remisem odpowiedziała Ilanka. Celnie określił to wczoraj jeden z dziennikarzy: "Wygląda na to, że lubuskie czołowe zespoły przerzucają się niechcianym awansem do trzeciej ligi jak gorącym kartoflem...".

Zapowiada się, że dla zwycięzcy promocja wyżej to zdecydowanie będzie kłopot, a nie powód do dumy. Smutne. Taki jest niestety aktualny poziom futbolu w naszym regionie.