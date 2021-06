Minęły trzy tygodnie od pierwszego zabiegu wykonanego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie za pomocą robota da Vinci, a już zespół chirurgów naszej lecznicy powiększył się o kolejnych dwóch chirurgów z certyfikatami.

Jak przekazała rzeczniczka Agnieszka Wiśniewska, lekarze Maciej Skrzypek oraz Marek Nowak zdali egzamin, który odbył się w belgijskim Melle, gdzie na bazie Akademii ORSI w 2018 r. powstało Światowe Centrum Chirurgii Robotycznej. Dziś to miejsce, w którym obsługi najnowszych, najnowocześniejszych technologii chirurgii robotycznej uczą się i doskonalą ją chirurdzy z całego świata.

- To kolejny istotny moment w historii gorzowskiej chirurgii ogólnej i onkologicznej - mówi Maciej Skrzypek, kierownik oddziału chirurgii ogólnej i onkologicznej z pododdziałem chirurgii naczyniowej w gorzowskim szpitalu. - Tworząc oddział niemal od podstaw, wraz z zespołem postawiliśmy na rozwój laparoskopii. Jest mniej inwazyjna od klasycznych zabiegów i bardziej przyjazna dla pacjentów. Teraz powiększył się nam zespół lekarski do wykonywania zabiegów przy pomocy robota chirurgicznego. W naszych warunkach da Vinci będzie używany głównie do zabiegów z zakresu nowotworów raka jelita grubego.

Robota chirurgicznego da Vinci ma obecnie 14 jednostek medycznych w kraju, a model X kupiony przez gorzowską lecznicę - 9 placówek. Tylko dwa z nich (w tym także gorzowski) są wyposażone w endoskop plus, czyli optykę wyższej generacji.

Projekt jest dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.