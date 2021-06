Przez cztery miesiące w Gorzowie wystąpi 800 artystów: 520 na scenie głównej na Starym Rynku, 120 w Wartowni, 90 w amfiteatrze Miejskiego Centrum Kultury, 50 na Scenie Letniej gorzowskiego teatru, a blisko 20 podczas Pikników Chopinowskich.

Jakie wydarzenia są zaplanowane na ten weekend? Plan poniżej.

Sobota, 12 czerwca

Godz. 20, scena na Starym Rynku, koncert zespołu Kroke.

Zapraszamy na koncert krakowskiego zespołu z gatunku etno world music. Kroke porusza się w stylistyce muzyki klezmerskiej, bałkańskiej i orientalnej, a także jazzu tworząc swój własny, charakterystyczny styl.

Godz. 21, amfiteatr, koncert Natalii Zamilskiej, wstęp wolny.



Jej twórczość nawiązuje do brudnych i nieprzyjaznych brzmień muzyki industrialnej i etnicznej. Muzyka była wykorzystywana m.in. na pokazie Diora. Drugi album, będący ścieżką dźwiękową do gry Ruiner, otrzymał nominację do Fryderyków 2017 w oraz nagrodę Digital Dragons 2018 za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Twórczość Zamilskiej rekomendował m.in. Iggy Pop oraz Nine Inch Nails. Wyprodukowany przez nią utwór Pauliny Przybysz „Dzielne kobiety" wszedł w skład wyróżnionej Fryderykiem 2017 płyty „Chodź tu". Remiksowała m.in. Ritę Pax, The Dumplings, Natalię Fiedorczuk, Quebonafide czy Marię Peszek.

Niedziela, 13 czerwca

Godz. 16, scena na Starym Rynku, tanga argentyńskie Astora Piazzoli.

Tanga argentyńskie Astora Piazzolli, najpiękniejsze tanga i walce z repertuaru muzyki filmowej oraz klasycznej zaprezentuje Filharmonia Gorzowska. Wykonawcy: Weronika Janik-Kurek – skrzypce, Katarzyna Szymczyk – skrzypce, Mikołaj Sobolewski – altówka, Joanna Królikiewicz – wiolonczela.

Godz. 17, scena na Starym Rynku, koncert zespołu Tea Time Boogie.

Finaliści pierwszej edycji Must Be the Music. Zespół wykonuje ekspresyjną i porywającą muzykę rhythm'n'blues, nowoorleańską, ragtime, boogie. W repertuarze znajdują się utwory takich mistrzów gatunku jak Ray Charles, Joe Cocker, Louis Armstrong, Blues Brothers, Chris de Burgh, Leo Sayer, Bob Marley. Słyną nie tylko z umiejętności wokalnych i instrumentalnych ale także ze świetnego kontaktu z publicznością.

Godz. 20.30, amfiteatr, koncert Króla promujący nowy album „Dziękuję", bilety 45 zł.



To szósty solowy album Błażeja Króla, który dał się poznać jako artysta wydający płyty rokrocznie. Dwa tysiące dwudziesty okazał się szczególny, był to rok bez nowej płyty Króla, jednak przyniósł on artyście nagrody takie jak Paszport Polityki, czy Fryderyk a także objęcie wraz z Darią Zawiałow i Igo kierownictwa nad Orkiestra Męskiego Grania. Muzyk, kompozytor, wokalista i autor tekstów. Pochodzący z Gorzowa, zaczynał swoją karierę muzyczną w zespole muzyki alternatywnej Kawałek Kulki, z którym nagrał dwa albumy studyjne : „Kawałek Kulki" oraz „Noc poza domem/error". W latach 2011-2014 wraz z Maurycym Kiebzakiem-Górskim współtworzył duet pod nazwą UL/KR. W 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Thin Man Records ukazał się debiut solowy muzyka zatytułowany Nielot. Kolejne lata przyniosły kolejne solowe albumy, w 2016 roku „Przez sen", w 2018 „Przewijanie na podglądzie" , a 2021 „Dziękuję" - wydane przez ART2 Music.