Organizatorzy poszczególnych wydarzeń na Nocnym Szlaku Kulturalnym 2021 w Gorzowie są w pełni autonomicznymi podmiotami. Odpowiadają za stronę artystyczną i organizacyjną oraz za przestrzeganie odpowiednich do działań obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.

Godz. 15-20, Wełniany Rynek, ul. Hawelańska. Biuro Turystyki Stacjonarnej VOYAGE VOYAGE.

Podróżowanie zagraniczne stało się utrudnione i niebezpieczne, a przecież chcemy zwiedzać świat. Biuro oferuje bezpieczne, ekologiczne podróże po najczęściej odwiedzanych zakątkach świata. W pięć minut można będzie znaleźć się w pięciu odległych miejscach. Ilustracje egzotycznych pejzaży będą miały lukę, którą można będzie wypełnić swoją osobą, wpasowując się w otoczenie. Nasze gorzowskie, zagraniczne podróże zostaną sfotografowane i wydrukowane. Zapraszają Ewa Kozubal i Ewa Bone.

Godz. 16-24, nisza 14/14, przyszła restauracja Rattan, Bulwar Wschodni. NA FALI.

Wystawa obrazów o tematyce pejzażowej inspirowana pięknem okolicznych jezior. Ekspozycja ma charakter loftu przypominającego portowy magazyn. Zaprasza autorka - Agata Kaczuk-Jagielnik.

Godz. 17, witryny dawnego sklepu Troll, obok Studni Czarownic. ZDANIA NAPOWIETRZNE Ryszarda Grzyba.

Malarz, poeta, projektant graficzny. W ramach projektu kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie, „absurdalne - jak mówi – haiku" i umieszcza je w kontekście zupełnie obcym poetyckim eksperymentom - na billboardach, pocztówkach, ołówkach, kubkach, zmienia je w neony, tabliczki informacyjne. Poprzez zawłaszczenie przestrzeni przeznaczonej dla innego rodzaju komunikatów artysta wzmacnia siłę ich przekazu, wywołując swego rodzaju suspens. Organizator: Miejski Ośrodek Sztuki.

Godz. 17-18.30, kawiarnia Letnia, ul. Chrobrego 2a. KONCERT ŻYCZEŃ.

Wielu pamięta ten telewizyjny program. W kultowej kawiarni będziesz mógł w ten wyjątkowy sposób życzyć komuś sto lat, przesłać pozdrowienia czy wyznać miłość. W spotkaniu będzie nam towarzyszyć muzyka lat 80. i 90. śpiewana na żywo przez m.in. Katarzynę Mosek, Brożka, Beniamina & Niedżwiedzia, Michała Dominowskiego, Annę Sokolnicką. Koncert poprowadzą Julia Adamczyk i Mariusz Lewandowski.

Godz. 17-21, Klub Kultury MCK Jedynka, ul. Chrobrego 9. WYSTAWA.

Wystawa pokonkursowa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1, prezentująca prace plastyczne inspirowane twórczością Marii Konopnickiej, patronki szkoły. Warsztaty literacko-plastyczne poprowadzą poetki, autorki książek dla dzieci Jolanta Karasińska i Beata Patrycja Klary.

Godz. 17-21, skwer Zenona Bauera, ul. Wawrzyniaka/ul. Przemysłowa. PRZYSTANEK MAŁA UKRAINA.

Wyjątkowy koncert będący obrazem kultury adoptującej się na emigracji. Wystąpią sekcje trzech grup wiekowych zespołu Czerwona Kalina, złożonego z członków lokalnej społeczności ukraińskiej. W godz. 20.30-21 inscenizacja oparta na tradycji puszczania wianków na wodzie. Zaprasza Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „Rozwój".

Godz. 17-22, skwer nad Kłodawką koło siedziby Hufca przy ul. Wyszyńskiego 3 oraz siedziba Hufca. NA HARCERSKIEJ ŁĄCZCE.

Będą atrakcje przyjazne dla dzieci i tych starszych także. Zabrzmią prawdziwe śpiewy przy ognisku, harcerskie, turystyczne i inne znane hity. Będzie także czekać kawiarenka „Pod Chmurką" oraz ognisko z kiełbaskami. Dla chętnych lekcja pieczenia podpłomyków. Po głównych atrakcjach pamiątkowe selfie na ściance niespodziance. Odnajdźcie siebie lub bliskich na fotografiach w starych kronikach. Zaprasza Hufiec ZHP Gorzów.

Godz. 17-22, teren pod filarami mostu Lubuskiego, ul. Wał Okrężny. #FILARY SZTUKI - MUZYKA MIASTA.

Kultura hip-hop w pigułce. Street art, muzyka na żywo, filmy i amerykańskie auta. Zapraszają: DJ Nambear, American Cars #66400 i pracownia Artoteka.

Godz. 17-2, Mała Galeria GTF - MCK, ul. Chrobrego 4. 66. DOROCZNA WYSTAWA FOTOGRAFII GTF.

Ekspozycja zawiera prace nagrodzone i wyróżnione oraz zakwalifikowane do wystawy organizowanej od 1954 roku, tj. od momentu powstania Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Do wystawy wydany został katalog ze wszystkimi pracami.

Godz. 17.30-20, wycieczka historyczna, start przy ul. Dworcowej 1, pod Dworcem PKP. WYSPA PRZEMYSŁU, WYSPA WOLNOŚCI.

Niezwykła historia gorzowskiego Zawarcia. Omówimy m.in. historię ciągnika Mazur, który dojechał aż do Brazylii, tragedię w kinie Capitol, w 1950 roku i jej związek z A. Walentynowicz i A. Gwiazdą, znaczenie żeglugi, obiektów fabrycznych i robotniczej dzielnicy mieszkaniowej sprzed 100 lat. W miejscu wydarzeń wspomnimy brutalnie stłumiony strajk. Zgłoszenia na adres e-mail jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl. Zaprasza Instytut Pamięci Narodowej - oddział Szczecin, delegatura Gorzów Wlkp.

Godz. 18-19, Park Róż, ogródek Cafe CośTam, ul. Wybickiego 7. PORTRET KOBIETY - PRZESŁANIE.

Marek Zalewski z zespołem zaprezentuje piosenki z repertuaru Ireny Santor, Karin Stanek, Kaliny Jędrusik, Kory. Piosenki o niezwykłym klimacie, nostalgiczne i pełne uczucia. W rolę śpiewającej kobiety wcieli się Justyna Jeleń, a towarzyszyć jej będą: Marek Zalewski - piano, Arkadiusz Malinowski - bas, Mariusz Lipiński - perkusja.

Godz. 21, skwer przy Łaźni Miejskiej, GDZIE BYŁ PLAC ŁAZIENKOWSKI W GORZOWIE?

Robert Piotrowski w formie slajdowiska zaprezentuje nieznane fragmenty miasta. Wiążą się z nimi pasjonujące historie. Plac Łazienkowski - obecnie skwer z fontanną, ma także intrygujące otoczenie. Zaprasza Stowarzyszenie Sztuka Miasta.

Godz. 18-21, lokal Bazylia i Groszek, CH Nova Park, ul. Przemysłowa 2. SZTUKA UŻYTKOWA W WERSJI ECO.

Własnoręcznie stwórz unikalną ozdobę do swojego domu. Warsztaty z techniki malowania osłonek betonowych, warsztaty wykonywania ozdobnych świec z wosku sojowego, dyskusja na temat sztuki użytkowej w duchu eko i zero waste. Warsztaty poprowadzi Patrycja Błaszczyk, zapisy na adres: fundacjaroslinnejintegracji@gmail.com. Między warsztatami proponujemy degustację roślinnych słodkości. Zaprasza Fundacja Roślinnej Integracji.

Godz. 18-22, Łubu Dubu, ul. Łokietka 32.

18-19 - PUNCTUM - to zdjęcie działa na mnie. To powstający cykl fotografii. Subiektywnie wybrany, poprzez mój czas, moje miejsce, moje doświadczenie, eksponowany na stałe w Łubu Dubu. Pomysłodawca: Tomasz Hołyński.

19-20 - MAGIA ŚWIATŁA - wystawa Grupy Fotograficznej Azyl-Art prezentująca różnorodne podejście do roli światła w konstruowaniu obrazu. Autorzy stosują rozmaite techniki i stylistyki.

20-21 - WSZYSTKIE UCIECZKI ZYGFRYDA - nieopowiedziane Ziemie Zachodnie. Spotkanie autorskie z Włodzimierzem Nowakiem, autorem m.in. takich pozycji jak: „Obwód głowy" czy „Niemiec". Pozycji szczególnych dla mieszkańców Ziem Odzyskanych. Ziem dla jednych straconych, a dla innych nowych i jeszcze nie odkrytych. Organizator: Stowarzyszenie Szeroki Kąt Widzenia.

Godz. 18-22, Miejski Ośrodek Sztuki, ul. Pomorska 73.

18-21 - NIE MA CENNIEJSZYCH RZECZY NAD ZEPSUTE. Warsztaty Barbary Gryki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Artystka pochodzi ze wsi Końskowola. Studiowała na ASP w Warszawie. W 2019 roku uzyskała dyplom w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława Bałki. W swojej praktyce zajmuje się działaniami performatywnymi.

19-22 - JEŚLI NIE WIESZ, JAK TO POWSTAŁO, TO NA PEWNO BYLI KOSMICI. Szymon Szewczyk - autorskie oprowadzanie po wystawie. Artysta audiowizualny, scenograf, projektant, autor muzyki teatralnej i eksperymentalnej. Interesują go relacje człowieka z jego materialnym i kulturowym otoczeniem oraz poszukiwanie nieoczywistych powiązań między z pozoru odległymi zjawiskami, teorie spiskowe, kreatywna prowizorka, tymczasowość, tanie materiały, DIY, nadmiar informacji, podejrzane naukowe teksty, głupie żarty, śmiertelna powaga, śmieci, imitacje, zakłócenia, błędy, zmyślone rytuały, oswojona egzotyka, wątpliwość w uporządkowaną wiedzę o świecie.

20.30-21.20 - koncert ŁUKASZA DZIEDZICA - artysty audiowizualnego, kuratora, producenta wystaw, od niedawna malarza. Na koncie ma szereg wydawnictw dla labeli, takich jak Mik Musik czy BDTA. Jego najbardziej rozpoznawalny projekt muzyczny czerpiący z estetyki techno to John Lake, a razem z Wojtkiem Kucharczykiem tworzy duet Iron Noir. Koncertował m.in. na festiwalach Unsound w Krakowie, Tauron Nowa Muzyka i Ars Cameralis w Katowicach, Supermarket Art Fair w Sztokholmie, Art Meetings w Kijowie, L’Tronica Festival w Łodzi.

Godz. 18-22, Terminal08, ul. Grobla 15. PIOTR BOSACKI - WIERSZE DWUSTRONNE.

Autor jest artystą wizualnym związanym z poznańską grupą Penerstwo. Członek Grupy KOT, kompozytor i twórca filmów animowanych i obiektów. Piotr Bosacki działa na pograniczu wielu dyscyplin - muzyki, sztuki, animacji i literatury. Kuratorka wystawy: Jagna Domżalska, pracuje w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Godz. 18-23, Bar u Bartosza, ul. Łokietka 35. BASTARIUM GĄSIORA.

Autor dzieli się z nami swoim przedstawieniem zwierząt prawdziwych i fantastycznych. Ich symbolika jest wyraźna, aczkolwiek daje odbiorcy szerokie pole do własnych interpretacji. Artysta do swoich prac używa starego drewna, kamienia, porzuconych przedmiotów użytku codziennego.

20 - Spotkanie z Jerzym Gąsiorkiem.

Godz. 18-23, Stowarzyszenie BAZA, ul. Śląska 58, SZLAK BY TU TRAFIŁ + PCHLI TARG.

17.30 - rozstawienie targowych stoisk, 18 - rozpalenie grilla, serwowanie pieczonych warzyw i przysmaków także z własnych produktów, 18-21 - warsztaty sitodruku (na własnej koszulce, torbie itp.), 18-23 - na mobilnym soundsystemie, zagrają zaproszeni DJ-e i muzycy. Wieczór zakończy wspólne muzykowanie przy ognisku. Dzieciaki, zwierzaki, rowery i instrumenty mile widziane.

Godz. 18-24, plac Nieznanego Żołnierza („Kwadrat"), ul. Chrobrego. STACJA MOTOCYKLOWA BOANERGES.

Prezentacja motocykli, filmów dokumentalnych, promowanie etosu, trzeźwości i pasji do jednośladów. Zaprasza Chrześcijański Klub Motocyklowy Boanerges.

Godz. 18-1, Wartownia, ul. Wał Okrężny. MAGIA DRUKU 3D z HAPPY PRINT vol. 2.

Przedstawimy krótką historię druku 3D, technologii FDM, DLP, SLS, SLA, jej zastosowanie w praktyce. Pokażemy wykorzystywane materiały, jak metal, szkło, czekolada, a nawet lód, materiały recyklingowe, biopolimery z drobinkami drzewnymi, biodegradowalność skrobi. Zademonstrujemy sam proces i postprocessing obiektów. Organizator: Happy Print.

Godz. 18-4, klub MagnetOffOn (Łaźnia Miejska), ul. Jagiełły 11. SZYMON SZYMANKIEWICZ - WYSTAWA PLAKATÓW.

Autor jest jednym z najlepszych plakacistów młodego pokolenia. Charakteryzuje go minimalistyczny styl, operuje powszechnie znanymi symbolami i ich przetworzeniami. Korzysta z podstawowych kolorów, rzadko używa słów, co sprawia, że prace są równie czytelne na forum ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. Podejmuje przede wszystkim tematy społeczne i polityczne.

22.20-23.20 - CÓRY SŁOŃCA - Hanka Łubieńska i Marta Wołczecka. Choć ich drogi splatały się niejednokrotnie w rodzinnym Gorzowie, poznały się dopiero w Poznaniu. Utworzyły projekt będący duetem muzyczno-performatywnym. Ich kompozycje to śmiała podróż przez emocje na bazie tekstów Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i muzyki eksperymentalnej.

23.30-4 - WOLNA CHATA - czyli Acer i Soł Najs. Gorzowski kolektyw didżejski zaprezentuje swoją selekcję muzyki house dla koneserów i amatorów gatunku. Zaprasza Fundacja i Klub MagnetOffOn.

Godz. 17-24, lokal należący do Krus, ul. Ogrodowa 6A. KOLEKCJA MALARSTWA ALINY ELWIRY TARKOWSKIEJ.

Wystawa najnowszej twórczości artystycznej mieszkanki Gorzowa. Tematyka obrazów jest bardzo różnorodna: postacie, martwa natura, pejzaże, elementy architektury, abstrakcje. Technika obrazów także bardzo zróżnicowana. Malarka najwyraźniej bawi się sztuką. Miesza style, techniki i tematykę. Wystawa będzie czynna także w dniach kolejnych. Na wernisaż i wystawę zaprasza autorka prac - Alina Elwira Tarkowska.

Godz. 19-22, Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, ul. Łokietka 20a. ZAJRZYJ W SIEBIE.

Wystawy: plastyczna „Świat wyobraźni" autorstwa młodych twórców z MDK, inspirowana freskiem Michała Anioła z kaplicy Sykstyńskiej oraz fotograficzna „Projekcje - nic nie jest tym, czym powinno być. Zajrzyj w siebie i sam nadaj znaczenie temu, co widzisz" Moniki Kleist.

Godz. 19-23, lokal po księgarni przy ul. Hawelańskiej. CIĘŻKI na NSK-a.

19 - MONIKA ŁUCZAK - wernisaż wystawy pracy dyplomowej „Złoty Wiek". Gorzowianki, absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera.

20 - OFF FASHION STREET - Natalia Ślizowska. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk.

22 - koncert na wiolonczelę, skrzypce i głos. Wystąpi Kwartet Filharmonii Gorzowskiej oraz Anna Łaniewska.

Godz. 19.30-21.15, Biały Kościół, plac Staromiejski 1. KLASZTORNE KINO.

19.30-20 - koncert muzyki klasztornej.

20-21.15 - seans filmu „Jak pokonać szatana" w reżyserii Michała Kondrata. Na spotkanie zaprasza zespół muzyczno-ewangelizacyjny Nowonarodzeni.

Godz. 21-22.30 - Plac Sztuk przed Filharmonią Gorzowską, ul. Dziewięciu Muz 10. RYTM ULICY.

Nawiązuje do widowiska wystawionego w Filharmonii podczas VI Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara w 2018 roku. Czterech muzyków w różnych odsłonach prezentować będzie kolejne oblicza rytmu. Drzemiąca w rytmie energia, przebogate i bardzo zaskakujące instrumentarium oraz różnorodność wykonywanych utworów zadowolą wszystkich spragnionych mocnych, nie tylko muzycznych wrażeń. Na dynamiczne i niezapomniane dzięki połączeniu koncertu z performance’em widowisko zaprasza Filharmonia Gorzowska.

Godz. 19.30-21, sala muzyczna - Zespół Willowo-Ogrodowy Muzeum Lubuskiego, ul. Warszawska 35. FRANCESCO BOTTIGLIERO evening.

Koncert monograficzny: Daria Stachowicz - sopran, Teresa Swianiewicz - sopran, Marta Perkach - sopran, Diana Gorelikova - sopran, Aleksander Kaczuk-Jagielnik – baryton, Mariusz Monczak - skrzypce, Wincenty Krawczyk – altówka, Francesco Bottigliero - kompozytor, fortepian.

Godz. 20-20.50, punkt widokowy przy Schodach Donikąd w parku Siemiradzkiego. DROBNE NIEPOKOJE.

Koncert nowego zespołu legendarnej gorzowskiej sceny, która wydała na świat Weś To Zgaś, Kawałek Kulki, Żółte Kalendarze, Orzeł i Reszka czy UL/KR i inne. Po różnych, burzliwych perypetiach Wojciech Brożek i Magda Turłaj wracają na scenę jako duet z nowym przebojowo-nostalgicznym materiałem.

Godz. 20-22, klub Sorpresa, ul. Składowa 11. SALSA KUBAŃSKA.

Promocja kultury kubańskiej, a w szczególności muzyki i tańca. Zaprezentowanie salsy jako tańca solowego, w parach, jak również w formie ruedy de casino. Zaprasza Grupa Taneczna „Sorpresa".

Godz. 20-1, Sejf, skwer i foyer Łaźni Miejskiej, ul. Jagiełły 11.

22-23 - NAKARMIĆ KAMIEŃ - muzyczne słuchowisko w wykonaniu Julii Adamczyk, Macieja Parady i Mateusza Rosińskiego, na podstawie wybranych tekstów z książki Bronki Nowickiej.

23-24 - koncert DAWIDA GĄSIORKA. Artysta wizualny i muzyk, zajmujący się różnymi technikami związanymi z filmem analogowym i fotografią, konstruując swoje obrazy tak, aby były integralne z warstwą dźwiękową. Wystawa prac fotograficznych JANUSZA DONATOWICZA. Zaprasza Fundacja Wspierania Kultury Dym Oficyna.

Godz. 20.30-21, Studnia Czarownic, ul. Hawelańska. BURNING HEARTS.

Pokaz ognia w wykonaniu grupy kuglarskiej.

Godz. 20.30-21.30, Stary Rynek - scena plenerowa „Dobry Wieczór Gorzów". KROKE.

Koncert krakowskiego zespołu z gatunku etno world music. Porusza się w stylistyce muzyki klezmerskiej, bałkańskiej i orientalnej, a także jazzu, tworząc swój własny, charakterystyczny styl. Zaprasza Jazz Club Pod Filarami.

Godz. 21-22, amfiteatr MCK, park Siemiradzkiego. ZAMILSKA.

Jej twórczość nawiązuje do brudnych i nieprzyjaznych brzmień muzyki industrialnej i etnicznej. Muzyka była wykorzystywana m.in. na pokazie Diora. Drugi album, będący ścieżką dźwiękową do gry Ruiner, otrzymał nominację do Fryderyków 2017 oraz nagrodę Digital Dragons 2018 za najlepszą ścieżkę dźwiękową. Twórczość Zamilskiej rekomendował m.in. Iggy Pop oraz Nine Inch Nails. Wyprodukowany przez nią utwór Pauliny Przybysz „Dzielne kobiety" wszedł w skład wyróżnionej Fryderykiem 2017 płyty „Chodź tu". Remiksowała m.in. Ritę Pax, The Dumplings, Natalię Fiedorczuk, Quebonafide czy Marię Peszek. „New Ancient 2" - wystawa obrazów Łukasza Kłodzińskiego inspirowanych sztuką starożytnej Grecji zestawioną ze współczesnymi technikami, wykorzystującymi aerograf, szablony, aerozole. Organizator: Miejskie Centrum Kultury.

Godz. 20-22, ul. Teatralna 9, ogród przy Teatrze im. J. Osterwy. DUETY PRZY FONTANNIE.

Wystąpią aktorzy teatru wraz z zespołem muzycznym. Śpiewając w duetach, zaprezentują wspaniałe polskie utwory. Usłyszymy m.in. „Godzinę miłowania", „Będziesz moją panią", „Nigdy więcej". Scenerią koncertu będzie nasz przepiękny odnowiony ogród i multimedialna fontanna, na której wyświetlimy filmy o teatrze i Gorzowie. Na wyjątkowy wieczór zaprasza Stowarzyszenie Widzów Gorzowskiego Teatru.

Godz. 21-23, plac Grunwaldzki. ZAKĄTEK ŁAGODNEGO BRZMIENIA vol 2.

Drugi koncert „wahadłowy" trzech zespołów na trzech scenach. Wystąpią: 5 Pora Roku, Jarosław Pikuła z zespołem, Machina Poetycka Karoliny Miłkowskiej-Prorok. W programie utwory z repertuaru J. Brela, G. Brassensa, L. Cohena, M. Grechuty, B. Okudżawy, grupy Czerwony Tulipan. Zaprasza pomysłodawca - Cezary Żołyński.

Godz. 22-23.30, trawnik przy Miejskim Ośrodku Sztuki, ul. Pomorska 73. AMERYKAŃSKI FILM REKLAMOWY NOCĄ.

Plenerowy seans najlepszych amerykańskich reklam edycja 2020 z kolekcji MoMA w Nowym Jorku. Zaprasza DKF Megaron (w razie deszczu pokaz odbędzie się na sali).

Godz. 22-3, punkt widokowy przy Schodach Donikąd w parku Siemiradzkiego. MULTIMEDIALNY PARK.

To instalacja oparta na światłach oraz animacjach komputerowych wpisujących się w otaczającą punkt widokowy zieleń oraz architekturę miejsca. Dodatkowo pozwoli ona na wejście w interakcję przez odwiedzających ją gości. Projekcje wzbogacone będą muzyką prezentowana przez DJ-ów Stowarzyszenia Pozytyvka.

Godz. 22-4, CKN Centrala, ul. Spichrzowa 1.

SubKulturNachtSzlag - w programie: VJ Pathfinder - Performance audiowizualny - video mapping. SEAE DEEPER - Pokaz kostiumów scenicznych i scenografii Żanety Karg. MEZONY I PŁOMIENIE - Premiera filmu Konrada Klisowskiego. Akwarele ANNY BUKARTYK. Kolaże AGNIESZKI DOBRZYŃSKIEJ.