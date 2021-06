Kilkudziesięciu kierowców żądnych mocnych wrażeń spotkało się w Gorzowie w czwartek, 10 czerwca, wieczorem. Na tę sytuację przygotowani byli policjanci. Funkcjonariusze z Gorzowa, wspierani kolegami z lubuskiej komendy i Sulęcina, w nieoznakowanych radiowozach strzegli bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

- Z posiadanych informacji wynikało, że kierowcy zjechali się do miasta na pewno nie po to, by obejrzeć swoje auta - opowiadał podkom. Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie. - Pojawili się tu nie tylko z najbliższej okolicy, ale także z województw zachodniopomorskiego czy wielkopolskiego. Wśród nich byli kierowcy stuningowanych aut i motocykliści. Chcieli w nocy wyjechać na ulice miasta, by sprawdzać umiejętności i moc silników. Wybrane przez nich miejsce na pewno do tego nie służy. Wielokrotnie powtarzamy, że wyścigi czy drifty można ćwiczyć wyłącznie na przygotowanych do tego torach. Dlatego policjanci nie dopuścili do nielegalnej rywalizacji, a na wszystkie przejawy łamania przepisów stanowczo reagowali.