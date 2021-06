Fatalny mecz z Włókniarzem (Motor przegrał na wyjeździe aż 34:56) zaliczyli Grigorij Łaguta i Dominik Kubera, a więc ci, którzy muszą brać odpowiedzialność za wynik lubelskiej drużyny.

Najlepszym podsumowaniem ostatniego występu Lublina był komentarz dziennikarza stacji telewizyjnej Eleven Sport Michała Korościela: - Na torze w Częstochowie nie jechał Motor, jechał motorek.

- Każdy zakłada walkę o jak najlepszy wynik, o zwycięstwo. Motor jednak wie, o co jedzie, a do tej pory w tym sezonie, u siebie odprawiał z kwitkiem wszystkich, nawet te najsilniejsze zespoły - powiedział Stanisław Chomski, trener Stali Gorzów.

Lubelska ekipa pokonała kolejno Częstochowę 49:41, Wrocław 52:38, Toruń 51:39 i Leszno 49:41. Na korzyść nie przemawiają też ostatnie występy stalowców na stadionie Motoru. Po awansie tej drużyny do PGE Ekstraligi, w 2019 r. polegliśmy tam 40:50, a rok temu - 37:53. Do tego możemy się spodziewać gospodarzy ogromnie zdeterminowanych, bo niektórzy eksperci żużlowi twierdzą, że po piorunującym finiszu w fazie zasadniczej, Unia Leszno wyrzuci z najlepszej czwórki właśnie Lublin.

- Chciałbym, aby nieco więcej szczęścia było po naszej stronie i na przykład Grigorij Łaguta poradził sobie z problemami, ale dopiero po meczu z nami - dodał trener Chomski. - Wiemy jednak, jak ambitny to jest żużlowiec i pewnie po wpadce w Częstochowie robi wszystko do odzyskania formy, której oczekuje się od jednego z liderów. W Lublinie będzie też na nas czekała niezwykle mocna formacja młodzieżowa. Mecz zapowiada się bardzo dobrze, bo my również wierzymy w naszą, niezawodzącą czwórkę seniorów. Pytanie tylko, ile są w stanie im pomóc nasi juniorzy oraz formacja U24. Każdy dodatkowy punkt to będzie krok do szczęśliwego zakończenia dla Stali meczu w niedzielę.

MOTOR LUBLIN - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

Niedziela, 13 czerwca, godz. 16.30. Stadion przy Alejach Zygmuntowskich w Lublinie. Transmisja w nSport+.

STAL: 1. Szymon Woźniak, 2. Anders Thomsen, 3. Martin Vaculik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Bartosz Zmarzlik, 6. Wiktor Jasiński, 7. Kamil Nowacki, 8. Marcus Birkemose.

MOTOR: 9. Grigorij Łaguta, 10. Krzysztof Buczkowski, 11. Jarosław Hampel, 12. Mark Karion, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Lampart, 15. Mateusz Cierniak, 16. Dominik Kubera.

PROGRAM 9. KOLEJKI:

piątek, 11 czerwca

godz. 18, Eleven Sports eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

godz. 20.30 Eleven Sports Fogo Unia Leszno - Eltrox Włókniarz Częstochowa

niedziela, 13 czerwca

godz. 16.30, nSport+ Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

1. Betard Sparta Wrocław 8 13 +101

2. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 8 13 +42

3. Eltrox Włókniarz Częstochowa 8 11 +28

4. Motor Lublin 8 11 +8

5. Fogo Unia Leszno 8 8 +20

6. eWinner Apator Toruń 8 5 -20

7. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 8 4 -68

8. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 8 3 -111

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5-7 zostają w lidze.

PROGRAM 10. KOLEJKI:

piątek, 25 czerwca

godz. 18, Eleven Sports MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz

godz. 20.30 Eleven Sports eWinner Apator Toruń - Fogo Unia Leszno

niedziela, 27 czerwca

godz. 16.30, nSport+ Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - Eltrox Włókniarz Częstochowa

godz. 19.15, nSport+ Betard Sparta Wrocław - Motor Lublin

PROGRAM 11. KOLEJKI:

piątek, 2 lipca

godz. 18, Eleven Sports Motor Lublin - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

godz. 20.30 Eleven Sports Eltrox Włókniarz Częstochowa - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

niedziela, 4 lipca

godz. 16.30, nSport+ Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - eWinner Apator Toruń

godz. 19.15, nSport+ Fogo Unia Leszno - Betard Sparta Wrocław

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.