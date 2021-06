Jednym z głównych motywów akcji jest promowanie szacunku do przyrody poprzez dbałość o to, co posiadamy. Po co wyrzucać coś, co działa, skoro można to odsprzedać? Wymiana i sprzedaż tego, co kurzy się w pokojach dzieci, pozwala przedłużyć życie sprawnym zabawkom. Dziecko, które zarobi kilka złotych ze sprzedaży własnych zabawek, będzie mogło zrekompensować sobie stratę poprzez zakup czegoś nowego – używanego na wyprzedaży. Oprócz istotnej roli młodej przedsiębiorczości, która rozwija się w trakcie takich wydarzeń, stawiamy przede wszystkim na integrację dzieci w realnym środowisku.

Jak się przygotować? Zapakuj zabawki do plecaka, weź ze sobą kocyk, podjedź na stadion autobusem lub na parking stadionowy samochodem. Kiedy dotrzesz na stadion, spacerkiem dojdź na murawę wyznaczonym szlakiem - wszystko będzie czytelnie oznakowane. Oprócz powyższej idei, będzie to po prostu miłe spotkanie rodziców z dziećmi. Dla tych milusińskich, którzy nie chcą brać udziału w wyprzedaży, lub tych którzy zmęczą się handlowaniem, będą przygotowane liczne atrakcje: dmuchańce, tory przeszkód, pokazy artystyczne, ekologiczno-edukacyjne zabawy, konkursy i smaczny catering: wegetariańskie potrawy, lody, gofry, napoje, czy potrawy na ciepło z grilla (catering jest płatny). Miejscem imprezy będzie murawa stadionu żużlowego im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. W czasie wyprzedaży równolegle trwał będzie festyn rodzinny połączony z piknikiem. Na stadion będzie można wejść przez parking samochodowy (za kasami od ul. Śląskiej) lub przez dużą bramę, która znajduje się przy stadionowych kasach, również od ul. Śląskiej. Całe wydarzenie przygotowują Stal Gorzów, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Stowarzyszenie Gorzów To My wraz z partnerami.