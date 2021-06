Uczestnicy spotkania na Dolinkach zdecydowali o poddaniu pod wrześniowe głosowanie jednego pakietu zadań oraz osobno trzech różnych zadań.

„Remont chodnika przy ul. Włókienniczej". Remont 200 m chodnika biegnącego wzdłuż ul. Włókienniczej, która łączy ulicę Podmiejską z terenem przemysłowym Walczaka 25 (dawniej Stilon SA). Koszt: 124 958 zł.

„Budowa, przebudowa chodnika przy ul. Żniwnej". Budowa i przebudowa 250 m chodnika przy ul. Żniwnej (budowa chodnika o długości 50 m, przebudowa chodnika o długości 200 m). Koszt: 174 740 zł.

Zadanie 1:

„Budowa drogi dojazdowej do kompleksu garaży i budowa miejsc postojowych przy ul. Walczaka". Budowa drogi dojazdowej od ul. Walczaka do ściany szczytowej budynku przy ul. Walczaka 13 oraz na drugim odcinku (od początku parkingu do wjazdu na kompleks garaży) oraz budowa 10 miejsc postojowych na tym odcinku. Koszt: 226 548 zł.

Zadanie 2:

„Park rodzinno-rekreacyjny »Nad Wartą«. Budowa boiska wielofunkcyjnego w okolicach ul. Warszawskiej". Stworzenie parku rodzinno-rekreacyjnego „Nad Wartą" - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarach 18x36 m z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkówkę i koszykówkę. Koszt: 433 302 zł.

Zadanie 3:

„Remont nawierzchni na odcinku ul. Widok oraz przebudowa parkingu i remont chodnika". Przebudowa 110 m drogi od skrzyżowania z ul. Walczaka do skrzyżowania z ul. Chmielną wraz z przebudową parkingu oraz remontem chodnika od ul. Walczaka ok. 54 m do skrzyżowania z ul. Skromną. Koszt: 369 147 zł.

Łączna suma przeznaczona na Budżet Obywatelski 2022 to 7 455 276 zł. Ich rozdział jest następujący: 469 700 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii rejonowej (Zamoście, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, os. Słoneczne, Dolinki), 1 342 000 zł na zadanie twarde i 23 000 zł na zadanie miękkie w kategorii oświatowej, 606 000 zł na zadanie twarde i 65 000 zł na zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.

Lista wszystkich zgłoszonych pomysłów dostępna jest na stronie: gorzow.konsultacjejst.pl.

