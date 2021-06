Ten mecz był jak bokserskie starcie dwóch zawodników z najwyższego poziomu. Na cios gospodarzy natychmiast odpowiadali goście. Przełamanie Stali przyszło w samej końcówce. Gorzowianie wygrali nieznacznie, ale to zwycięstwo w kontekście walki o występ w fazie play-off jest po prostu bezcenne.

Co zdecydowało, że jednak to żółto-niebiescy wyszli po 15. wyścigu na plus cztery? Żadnego punktu przeciwnikom nie oddał Słowak Martin Vaculik. Rywale nie mieli w składzie takiego bezbłędnego zawodnika. Nie zawiódł również Bartosz Zmarzlik, a ważne punkty dokładali Anders Thomsen i Szymon Woźniak. Dwóch ostatnich w 14. biegu powstrzymało potężny atak leszczynian. Para Unii prowadziła 5:1, ale tylko przez chwilę.