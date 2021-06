W hitowym starciu w Gorzowie, drużyny Stali i Unii Leszno pierwszy raz w tym sezonie, oprócz dużych punktów za zwycięstwo, walczyły też o dodatkowy bonus, za lepszy bilans w dwumeczu. Patrząc na tabelę, gospodarze mogli dzisiaj bardzo przybliżyć się do fazy play-off, oddalając od niej aktualnych mistrzów Polski.

- Mistrz to mistrz, będzie walczył do końca. Ma czterech świetnych seniorów i jednego z najlepszych zawodników w formacji U24. Uważam, że tu o sukcesie zdecydują niuanse. Liczę, że szczęście będzie po naszej stronie - powiedział trener Stali Stanisław Chomski. - U nas od Marcusa Birkemose i Rafała Karczmarza nie ma za dużo punktów, ale próbujemy coś robić, budować tych zawodników. Dzisiaj szansę dostanie młody Duńczyk, jest jego tuner Brian Karger, który pomaga mu w jak najlepszym przygotowaniu do startu.