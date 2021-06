Po podziale punktów drużyna Stilonu obsunęła się na czwartą pozycję w lubuskiej IV lidze, bo swój mecz wygrał Dąb Sława Przybyszów. Do końca sezonu gorzowianom pozostało jeszcze pięć spotkań.

Tym razem nie było szybkiego gola gospodarzy, tylko bramka z karnego dla rywali na koniec pierwszej połowy. Stilon po przerwie gonił i dogonił. Również z karnego wyrównał Sebastian Surmaj. Nic więcej tu jednak nasi piłkarze nie wyszarpali. Co jakiś czas zdarzają im się takie niespodziewane wpadki z niżej notowanymi rywalami, przez co liczą się jedynie w walce o podium, a nie o czołowe miejsce w lidze.



W środę 9 czerwca o godz. 18 stilonowcy zagrają z Arką w Nowej Soli.

STILON PROSUPPORT GORZÓW – ZAP SYRENA ZBĄSZYNEK 1:1 (0:1)



BRAMKI: Surmaj (58. z karnego) – Bimek (45. z karnego).



STILON: Bukowski – Ograbek, Nidecki, Łaźniowski (82. Żak) – Kaniewski, Świerczyński, F. Wiśniewski, Kalinowski (53. Dziduch) – Surmaj, Maliszewski (76. G. Wiśniewski), Yoshida (70. Snowyda).

WYNIKI 35. KOLEJKI



STILON PROSUPPORT GORZÓW – ZAP Syrena Zbąszynek 1:1, Lechia II Zielona Góra – Czarni Browar Witnica 2:2, Meprozet Stare Kurowo – Ilanka Rzepin 0:0, Korona Kożuchów – Odra Nietków 4:2, Czarni Żagań – Piast Iłowa 2:1, Pogoń Skwierzyna – Pogoń Świebodzin 0:4, Carina Gubin – Tęcza Krosno Odrzańskie 1:1, Dąb Sława Przybyszów – Arka Nowa Sól 5:1.

1. Carina Gubin 31 72 86:28

2. Ilanka Rzepin 31 68 95:38

3. Dąb Sława Przybyszów 31 59 83:53

4. STILON PROSUPPORT GORZÓW 31 57 59:23

5. Polonia Słubice 31 55 56:40

6. Spójnia Ośno Lubuskie 31 54 55:36

7. Czarni Browar Witnica 31 52 50:49

8. Odra Nietków 31 51 67:48

9. Korona Kożuchów 31 47 49:39

10. Lechia II Zielona Góra 32 42 64:51

11. Pogoń Świebodzin 32 40 46:49

12. Piast Iłowa 31 39 65:57

13. Meprozet Stare Kurowo 32 39 42:53

14. ZAP Syrena Zbąszynek 31 38 64:65

15. Czarni Żagań 31 34 48:55

16. Arka Nowa Sól 31 32 42:59

17. Pogoń Skwierzyna 32 18 29:93

18. Tęcza Krosno Odrzańskie 31 14 22:113

19. Stal Sulęcin 30 9 20:93

Pierwsza drużyna z lubuskiej IV ligi awansuje do III ligi. Do klasy okręgowej spadną co najmniej cztery ostatnie zespoły.