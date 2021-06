Jeśli ktoś chciałby akurat w niedzielę skorzystać ze szczepienia przeciw COVID-19, powinien przyjść wcześniej na Stadion im. Edwarda Jancarza. Podczas meczu będzie możliwość przyjęcia jednorazowej szczepionki Johnson & Johnson. Szczepienie przeprowadzi firma MediRaj. Miejsce szczepienia będzie znajdować się zaraz za kołowrotkami przy bramie głównej.

- Przyjąłem już obie dawki szczepienia i nie muszę wykonywać uciążliwych testów na koronawirusa przed każdym meczem. Namawiam wszystkich na szczepienie, aby rosła odporność zbiorowa, która jest szansą na szybki powrót do normalności - powiedział trener Stali Stanisław Chomski. - Jeszcze muszę się testować, ale już niedługo, bo jestem po pierwszej dawce szczepionki - dodał gorzowski junior, 21-latek Wiktor Jasiński.

Na otwarcie sezonu Unia przegrała u siebie ze Stalą 42:48 i aktualnie jest w najgorszej sytuacji z tych zespołów, które ścigają się o czołową czwórkę. Jesteśmy pewni, że leszczynianie przyjadą w niedzielę do Gorzowa podwójnie zmobilizowani, bo na "Jancarzu" ich los może się na dłużej zmienić na lepsze.

Pierwszy raz od wielu lat bardzo słabym ogniwem Unii są juniorzy. Tu młodzi stalowcy nie mogą zaliczyć wpadki, aby gorzowianie byli bliżej sukcesu.

Szukamy sposobu, aby mieć jakieś punkty od zawodnika U24. To problem Stali. Mimo udanych występów Rafała Karczmarza w drugiej lidze (12 pkt dla Poznania) znów szansę dostanie Duńczyk Marcus Birkemose.

- Jeśli tylko sytuacja w meczu na to pozwoli, znów będzie miał swoje biegi do odjechania, aby budować moc. Uważam, że tylko tą drogą możemy dojść do czegoś lepszego. Oczywiście nie będziemy czekać w nieskończoność, ale do fazy play-off, gdzie koniecznie musimy się znaleźć, jest jeszcze trochę czasu - powiedział trener Chomski.

W porównaniu z ostatnim meczem z Apatorem Toruń Birkemose został przesunięty z dwunastki pod dziesiątkę. - Tu było kluczowe zrównoważenie naszych par na bardzo mocnych seniorów Unii. Oni w podstawowej piątce właściwie nie mają słabych punktów - dodał Stanisław Chomski.

Właśnie wielka bitwa seniorów zdecyduje, czy jeszcze raz w tym sezonie pokonamy aktualnych mistrzów Polski i wpędzimy Unię w poważne kłopoty, a sami będziemy już jedną nogą w najlepszej czwórce. Mimo naszej wygranej na wyjeździe wynik rewanżu naprawdę trudno przewidzieć. Pewne jest, że to starcie, patrząc na sytuację w tabeli i klasę zawodników, zapowiada się rewelacyjnie.

Ostatnio Stal i Unia ścigały się ze sobą na "Jancarzu" w pierwszym meczu o złoto sezonu 2020. Wtedy Bartosz Zmarzlik i Anders Thomsen w ostatnim wyścigu przywieźli 4:2, a w całym pojedynku zwyciężyliśmy 46:44. Jeśli choćby taki wynik uda się gorzowianom powtórzyć w niedzielę, będziemy szczęśliwi. Od tej kolejki zespoły PGE Ekstraligi walczą już też o punkty bonusowe za lepszy bilans w dwumeczu. Te dodatkowe "oczka" zapewne będą decydujące dla układu tabeli na koniec fazy zasadniczej.

MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - FOGO UNIA LESZNO

Niedziela, 6 czerwca, godz. 19.15. Stadion im. Edwarda Jancarza w Gorzowie. Transmisja w nSport+.

UNIA L.: 1. Emil Sajfutdinow, 2. Janusz Kołodziej, 3. Jaimon Lidsey, 4. Jason Doyle, 5. Piotr Pawlicki, 6. Damian Ratajczak, 7. Kacper Pludra, 8. Krzysztof Sadurski.

STAL: 9. Szymon Woźniak, 10. Marcus Birkemose, 11. Martin Vaculik, 12. Anders Thomsen, 13. Bartosz Zmarzlik, 14. Wiktor Jasiński, 15. Kamil Nowacki, 16. Rafał Karczmarz.

WYNIKI I PROGRAM 8. KOLEJKI:

piątek, 4 czerwca

Betard Sparta Wrocław - Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 63:27 (bonus dla Sparty)

Eltrox Włókniarz Częstochowa - Motor Lublin 56:34 (bonus dla Włókniarza)

niedziela, 6 czerwca

godz. 16.30, nSport+, Marwis.pl Falubaz Zielona Góra - eWinner Apator Toruń

godz. 19.15, nSport+, MOJE BERMUDY STAL GORZÓW - Fogo Unia Leszno

1. Betard Sparta Wrocław 8 13 +101

2. Eltrox Włókniarz Częstochowa 8 11 +28

3. Motor Lublin 8 11 +8

4. MOJE BERMUDY STAL GORZÓW 7 10 +38

5. Fogo Unia Leszno 7 8 +24

6. eWinner Apator Toruń 7 4 -14

7. Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz 8 3 -111

8. Marwis.pl Falubaz Zielona Góra 7 2 -74

Cztery najlepsze zespoły po fazie zasadniczej pojadą w fazie play-off o medale. Ostatnia drużyna spadnie z ekstraklasy. W tym roku nie będzie meczów barażowych, a więc ekipy z miejsc 5.-7. zostają w lidze.

PROGRAM 9. KOLEJKI:

piątek, 11 czerwca

godz. 18, Eleven Sports, eWinner Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

godz. 20.30 Eleven Sports, Eltrox Fogo Unia Leszno - Włókniarz Częstochowa

niedziela, 13 czerwca

godz. 16.30, nSport+, Motor Lublin - MOJE BERMUDY STAL GORZÓW

godz. 19.15, nSport+, Zooleszcz DPV Logistic GKM Grudziądz - Marwis.pl Falubaz Zielona Góra

Podane godziny rozpoczęcia meczów to czas startu zawodników do pierwszego biegu. Próba toru z udziałem żużlowców obu drużyn rozpoczyna się 30 minut wcześniej.